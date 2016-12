Die Berliner Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig wird zu Jahresbeginn voraussichtlich bei mindestens einem wichtigen Turnier nicht mit ihrer Hamburger Partnerin Kira Walkenhorst auf dem Platz stehen.



Ludwig war vor wenigen Tagen an der Schulter operiert worden und rechnet mit einer mehrwöchigen Genesungszeit. Im März allerdings werde Ludwig dann wieder voll einsteigen, sagte ihre Teampartnerin, Blockerin Kira Walkenhorst, der "Berliner Morgenpost" (Dienstag). Ludwig und Walkenhorst hatten im Sommer in Rio Beachvolleyball-Gold geholt.



Die 30 Jahre alte Abwehrspezialistin Ludwig hatte über anhaltende Schulterprobleme geklagt und sich darum für die OP entschieden. Derzeit müsse sie nun noch Tag und Nacht eine Manschette tragen. "Ab der vierten bis sechsten Woche kann ich wieder Sport machen: Aufbau des Arms, der Schulter, so dass ich spätestens ab Februar wieder in den Sand gehen kann", hatte Ludwig bei der Ehrung zum Sportler des Jahres ihren Comebackplan erläutert. Das Olympiasieger-Duo war in Baden-Baden zur besten Mannschaft 2016 gewählt worden.