Fußball | 2:0 gegen Darmstadt - Nach einer Schweigeminute folgt der nächste Heimsieg

21.12.16 | 22:25 Uhr

Trotz des Anschlags vom Breitscheidplatz - oder gerade deswegen - wollte Hertha BSC sein Spiel gegen den SV Darmstadt nicht absagen. Während einer Schweigeminute brannten im Olympiastadion tausende von Kerzen - in den 90 Minuten danach folgte der siebte Heimsieg der Berliner.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen siebten Heimsieg gefeiert und sich damit wieder auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Im Olympiastadion gewannen die Berliner am Mittwochabend gegen Schlusslicht SV Darmstadt mit 2:0 (0:0). Den Sprung auf Platz drei hatte Hertha aber auch dem SV Werder zu verdanken. Erst kurz vor dem Spielende glichen die Bremer bei der TSG Hoffenheim zum 1:1 aus.

Hintergrund Fußball | Nach dem Anschlag - "Wenn der Ball rollt, kann man viele Sachen vergessen" Hertha will mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 zurück in die Normalität. Die Stadionbesucher sollten sich auf intensivere Einlasskontrollen einstellen. Von Dennis Wiese

Lichtermeer zum Gedenken an die Anschlagsopfer

Vor dem Spiel gedachten die Spieler von Hertha BSC sowie die knapp 32.000 Zuschauer während einer Schweigeminute des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, bei dem am Montagabend zwölf Menschen getötet und fast 50 verletzt worden waren. Die Sicherheitsvorkehrungen am Olympiastadion waren deutlich erhöht worden. Bei der Schweigeminute sorgten die Zuschauer mit Handys und Kerzen für ein Lichtermeer. Allerdings blieben mehrere zehntausend Plätze unbesetzt. Im Hertha-Fan-Block war unter anderem ein Banner mit dem Text "Bleib stark, Berlin" zu sehen. Schon vor dem Spiel hatte Hertha Anteilnahme mit den Opfern des Anschlags bekundet. Am Mittag legten Manager Michael Preetz und Trainer Pal Dardai an der Unglücksstelle einen Kranz nieder. Dardai hatte zuvor gesagt, dass man trotz der furchtbaren Ereignisse wieder in die Realität zurückfinden müsse. Auf dem Trainingsplatz habe er gespürt, dass seine Mannschaft abschalten könne: "Wenn der Ball rollt, kann man viele Sachen vergessen."



Plattenhardt und Kalou als Matchwinner

Die Tore für die Berliner erzielten Marvin Plattenhardt mit einem fantastischen Freistoß in der 53. Minute sowie Salomon Kalou in der 66. Minute nach Vorlage von Plattenhardt. Darmstadt 98 hingegen kassierte im letzten Spiel des Jahres die achte Niederlage in Folge und verliert am Tabellenende mit nur acht Punkten immer mehr den Anschluss. Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga bleibt der FC Bayern München, der das Prestige-Duell gegen RB Leipzig deutlich mit 3:0 gewann und einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde nun wieder drei Punkte Vorsprung vor den Sachsen hat. Wegen des deutlich besseren Torverhältnisses dürften die Bayern damit auch Herbstmeister sein - der 17. Spieltag findet allerdings erst in der zweiten Januar-Hälfte statt.



Beide Tore aus Standardsituationen entstanden

Die "alte Dame" kontrollierte von Beginn an das Spiel gegen den Tabellenletzten und kam gleich zu mehreren Torchancen. Peter Pekarik, der den verletzten Mitchell Weiser vertrat, schoss aus der Distanz am Tor vorbei, danach setzen Vedad Ibisevic und Niklas Stark ihre Kopfbälle neben das Tor. Darmstadt konnte sich nur selten befreien. Ein Distanzschuss von Mario Vrancic (31.) blieb die einzige gefährliche Situation für die Hessen.



In der zweiten Halbzeit konnten die Berliner ihre Feldüberlegenheit dann auch in Tore ummünzen, zunächst mit einem wunderschön verwandelten Freistoß von Plattenhardt, der in der 53. Minute aus 30 Metern mit links ins obere rechte Eck traf, unhaltbar für den Darmstädter Torhüter. Auch das zweite Tor entstand aus einer Standardsituation, bei der Plattenhardt den Ball von links zentral vor das Tor schug. Dort stand Salomon Kalou, der nur noch einnicken musste.