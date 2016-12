Ruder-Olympiasieger Andreas Kuffner beendet seine Karriere. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 hatte der heute 29-Jährige vom Berliner RC Gold mit dem Deutschland-Achter geholt. Zudem wurde Kuffner mit dem Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) Welt- und Europameister. Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro in diesem Jahr gewann Kuffner mit dem DRV-Paradeboot Silber hinter Großbritannien.

Team rudert an Gold vorbei

Geboren wurde Kuffner in Vilshofen an der Donau. Mit dem Wechsel an die Beuth Hochschule für Technik, wo er Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wechselte Kuffner aber auch den Ruderclub und kam zum Berliner RC. 2009 erkämpfte er mit dem Vereinsachter des RC seinen ersten deutschen Meistertitel.

"Ich habe das Glück, auf eine tolle und erfolgreiche Karriere zurückblicken zu können, doch sie war auch sehr zeitintensiv und körperlich belastend. Nun ist der Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt gekommen, auf den ich mich sehr freue", sagte Kuffner, der bereits Zukunftspläne hat: "Ich werde zukünftig unter anderem als Keynote-Speaker auftreten."

Bereits während seiner Karriere hätten sich immer wieder Unternehmen an ihn gewandt und nach Vorträgen gefragt. "In all den Jahren meiner Sportlerkarriere habe ich viele Erfolge, aber auch Niederlagen erlebt, die mich entscheidend geprägt haben. Genau diese Erfahrungen werden von den Unternehmen gefragt. Daher passt es ganz gut."