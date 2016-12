Gegen Cucine Lube Civitanova aus Italien hatten die Berliner zum Auftakt der Königsklasse mit ihrem 3:1-Heimsieg für eine Überraschung gesorgt. Ihr nächstes Spiel in der Königsklasse bestreiten die Volleys am 18. Januar bei Dukla Liberec. Das Team aus Tschechien ist nach zwei Niederlagen Gruppenletzter. Mit je vier Punkten liegen die Berlin Volleys und Rzeszow nunmehr gleichauf an der Spitze. Aus den insgesamt fünf Vierer-Gruppen in der Königsklasse ziehen die beiden Erstplatzierten sowie die beiden besten Dritten sicher in die K.o.-Runde der letzten zwölf Mannschaften ein.



Die Berliner starteten in der RCWS-Podpromie-Halle von Rzeszow stark. Besonders die Aufschläge von Kapitän Robert Kromm und die solide Blockarbeit stellten den Gegner vor Probleme. Gleich den ersten Satzball verwandelte Wouter ter Maat zur 1:0-Satzführung. Das Team aus Rzeszow mit dem deutschen Nationalspieler Jochen Schöps hielt allerdings dagegen und gewann am Ende knapp.