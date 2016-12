Erster gegen Zweiter hieß es am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga. Beim Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Berlin Volleys und Verfolger United Volleys RheinMain aus Frankfurt setzten sich die Berliner klar mit 3:1 durch.

Die Berlin Volleys haben das Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen und den achten Sieg im achten Spiel gefeiert. Der deutsche Meister bezwang Verfolger United Volleys RheinMain aus Frankfurt am Samstag mit 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:14). Gleich den ersten Matchball nutzte Aleksandar Okolic mit einem Ass zum Sieg.



Vor rund 3.600 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gelang Volleys-Trainer Roberto Serniotti der möglicherweise spielentscheidende Glücksgriff. Der Italiener wechselte im zweiten Satz beim Stande von 5:9 Zuspieler Sebastian Kühner und Diagonalangreifer Wouter ter Maat ein. Beide Akteure gaben nach kurzer Eingewöhnungsphase dem Spiel ihrer Mannschaft die siegbringenden Impulse.