Fußball | Regionalliga am Sonntag - Der BFC Dynamo will in Jena endlich gewinnen

09.12.16 | 11:55 Uhr

10.060 Tage ist es am Sonntag her, dass der BFC Dynamo im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena gewinnen konnte. Zum Abschluss der Hinrunde treffen beide Mannschaften aufeinander. Der Tabellenerste gegen den Vierten - ein echtes Topspiel. Von Lisa Surkamp

Auf den BFC Dynamo wartet nicht nur wegen der Statistik ein schweres Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Die Thüringer sind Tabellenführer und in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. Mit sechs Zählern Vorsprung auf den Berliner AK stehen sie als Herbstmeister bereits fest und gehen als Favorit in die Partie am Sonntag (14 Uhr). Doch Jenas Formkurve ging zuletzt ein wenig nach unten, aus den vergangenen drei Spielen konnte die Mannschaft "nur" vier Punkte mitnehmen. Diesen Trend bemerkte auch Trainer Mark Zimmermann und erklärte ihn vor allem mit der Spielweise seiner Mannschaft nach Rückständen. Sein Team hätte Probleme, die Ruhe zu bewahren und agiere oft "kopflos".

Livestream mdr.de - Der MDR zeigt die Partie im Livestream Der MDR überträgt Carl Zeiss Jena gegen BFC Dynamo am Sonntag (11.12.) ab 14 Uhr im Livestream.

"Die Stärken des BFC liegen in der Offensive"

Zimmermann warnt davor, den Gegner aus Berlin zu unterschätzen: "Ich bin sicher, dass sie trotz der letzten Ergebnisse und auch personeller Rückschläge willens und in der Lage sind, hier voll zu attackieren. Es ist eine Mannschaft, die auf ihre Stärken vertraut - und diese liegen klar in der Offensive. Zudem verfügt sie über gute Einzelspieler." Auf diese müssen die Berliner im Topspiel gegen Jena jedoch teilweise verzichten. Joshua Silva, Tino Schmunck sowie Thiago Rockenbach da Silva fehlen BFC-Coach René Rydlewicz jeweils wegen einer Sperre. Der 43-Jährige sieht darin jedoch keinen Grund zur Sorge: "Das ist eine Chance für andere Spieler, sich zu zeigen. Alle wollen spielen und jeder ist gefragt." Nach dem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Berlinligist Tasmania im Pokal-Achtelfinale geht er optimistisch in die Partie, auch wenn Jena der klare Favorit sei. "Wir haben im Laufe der Saison gezeigt, dass wir gut spielen können und wollen das am Sonntag auf den Platz bringen", so Rydlewicz.

600 Berliner Fans in Jena erwartet

Für die Hohenschönhausener wäre ein Sieg in der Liga nach zuletzt zwei Niederlagen besonders wichtig. Vor allem die Schlappe gegen Bautzen, die bis dahin sieben Spiele in Folge verloren hatten, schmerzte besonders. An Unterstützung wird es beiden Teams am Sonntag voraussichtlich nicht fehlen. Insgesamt erwarten die Thüringer rund 4.000 Zuschauer, darunter auch 600 Berliner, die nicht ohne Punkte heimkehren wollen. Und vielleicht kann der BFC dies für einen Sieg nutzen, es wäre der erste Erfolg seit dem 27. Mai 1989.