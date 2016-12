Es gibt Pläne für den Skatepark an der Spree: Unter dem Titel "Vision 2024" soll das 60.000 Quadratmeter große Areal ausgebaut werden. BMX-Race, also die Renndisziplin der BMX-Fahrer, ist bereits seit 2008 olympisch. Im nächsten Jahr könne in Deutschland die Freestyle-Disziplin, also das freie Fahren mit Sprüngen und Drehungen, dazu kommen. Dann könne es in Deutschland nur ein BMX-Zentrum geben, ist Tuchtenhagen überzeugt: "Ich will nicht überheblich klingen, aber wenn es um BMX in Deutschland geht, da sind wir seit Jahren die Nummer Eins."