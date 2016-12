20 Monate ist das her. Eine Wiederholung dieses Triumphes in der Champions League ist den Berlinern seitdem verwehrt geblieben. Doch auf lange Sicht will Kaweh Niroomand seine BR Volleys dauerhaft unter die Top-6 in Europa bringen. "Das ist aber vor allem eine Frage der Rahmenbedingungen", sagt der Berliner Manager. "Natürlich wollen wir in der Champions League weiterkommen, aber da gibt es mindestens zwölf Klubs in Europa, die finanziell besser aufgestellt sind."

Kaweh Niroomand sah erleichtert, aber auch zufrieden aus. Gerade hatten seine BR Volleys den größten internationalen Triumph gefeiert. Platz drei in der Champions League nach einem Krimi gegen den polnischen Meister PGE Skra Belchatow im kleinen Finale. 8.000 Zuschauer jubelten den Berlinern in der heimischen Max-Schmeling-Halle zu.

In der Bundesliga sind die Berliner bislang in jedem Spiel der Favorit gewesen. Und in der Champions League? "Jetzt sind wir Außenseiter", sagt Niroomand. Die BR Volleys empfangen eines der heißesten Volleyballteams Europas in der Max-Schmeling-Halle. Cucine Lube Civitanova wurde in der vergangenen Champions-League Saison Dritter und führt derzeit die starke italienische Liga an.

"Lube ist eine europäische Spitzenmannschaft, gespickt mit Weltklasse-Akteuren. Ich hatte die Ehre, einige dieser Spieler in der Vergangenheit zu trainieren. Man muss klar sagen, dass die Favoritenrolle bei Civitanova liegt", sagt Berlins italienischer Trainer Roberto Serniotti. Er kann zumindest auf alle Spieler zurückgreifen. Es gibt keine Verletzten im Kader der Berliner.

Für die Volleyballfans aus der Hauptstadt gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Der deutsche Nationalspieler Dennis Kaliberda spielte in der Jugend bei den SCC Juniors. Seit Sommer ist er Teil des italienischen Starensembles. "Wir sind Spitzenreiter in Italien, und es läuft momentan richtig gut bei uns. Ich glaube, alle sind heiß auf das Spiel, und ich freue mich, zurück nach Berlin zu kommen. Wenn man Volleyballfan ist, darf man sich dieses Match nicht entgehen lassen", so Kaliberda.

Der Außenangreifer ist einer von sechs Ausländern im Team von Civitanova. Doch selbst einer der besten deutschen Volleyballspieler hat keine Stammplatzgarantie. Trainer Gianlorenzo Blengini hat eine große Auswahl in seinem Team und rotiert ausgiebig.