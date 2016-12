Fußball | 15 Jahre Fanprojekt in Babelsberg

Beim SV Babelsberg wird am Donnerstag kräftig gefeiert: Das Fan-Projekt des Fußball-Regionalligisten wird 15 Jahre alt. Vor allem geht es dem Projekt um die Unterstützung des "Nulldrei"-Viertliga-Teams. Doch auch Gewaltprävention spielt eine wichtige Rolle.

Gewalt gegen andere Fußballfans - das kommt für die Anhänger des SV Babelsberg nicht in Frage, und auch jede Form der Diskriminierung ist beim SVB tabu. Dass sich die allermeisten Fans von "Nulldrei" daran halten, ist auch dem offiziellen Fanprojekt des Clubs zu verdanken. Bereits seit 15 Jahren sind die Fan-Beauftragten am Start, um für ein faires Miteinander zu werben - im Verein selbst, aber auch gegenüber den Fans anderer Mannschaften.

Was die Arbeit eines Fanprojekts ausmacht und wo der SV Babelsberg in der Fanarbeit Schwerpunkte setzt, berichtet Bastian Schlinck im Gespräch mit Dietmar Ringel.

Am Donnerstag wird nun gefeiert, wobei Bastian Schlinck vom Fanprojekt darauf hinweist, dass es neben sozialpädagogischen Zielen natürlich vor allem um den Spaß am Fußball und die Unterstützung der ersten Mannschaft geht. Die spielt inzwischen in der vierten Liga, Regionalliga Nordost. "Wir sind bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei, wir betreiben den Fanladen und legen einen Schwerpunkt auf die politische Bildung der Fans", sagte Schlinck dem rbb.