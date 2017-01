Der Alltag von Dennis Francé besteht zum Jahreswechsel aus Telefonieren, Warten und wieder Telefonieren. Auf gepackten Koffern sitzt der 23-Kährige in der Hauptstadt und hält sich beim Berliner Bezirksligisten SG Blankenburg fit. Eigentlich will der Neuköllner längst nach Afrika aufgebrochen sein. Aber die afrikanische Mentalität unterscheidet sich sehr von deutscher Pünktlichkeit und Ordnung: "Das ist normal in Afrika. Sie sagen dir, dass sie dich morgen anrufen, dann wird eine Woche daraus und zehn Tage später rufst du dann selber an. So ein Management wie im deutschen Fußballgeschäft existiert dort einfach nicht", sagt Dennis Francé. Das bestätigt auch Salif Camara, der mit Francé in der Jugend zusammen Fußball gespielt hat. Camaras Cousin stellte vor ein paar Monaten den Kontakt in Guinea mit dem Erstliga-Absteiger Flamme Olympique aus der Hauptstadt Conakry her. Als Dennis Francé das Land und den Verein besuchte, fühlte er sich ein bisschen zu Hause. "Gerade wenn im Herbst und im Winter in Berlin der Himmel grau verhangen ist und kein Licht durchkommt und alle Menschen nur schlechte Laune haben, da weißt du dann, was das Schöne an Afrika ist. Das Licht, die Wärme, obwohl du dann auch bei 40 Grad mal trainieren musst."

Neben der Wärme sind es vor allem die Menschen, die Francé locken. "Die unterstützen dich total, gerade, wenn du von einem anderen Kontinent kommst und dich nicht abschottest. Wer dort nicht in seiner Villa zurückgezogen lebt, sondern auch ganz normal auf der Straße unterwegs ist, der genießt schnell viel Anerkennung und Herzenswärme." Schweinsteiger oder Kroos nennen sie ihn auf dem schwarzen Kontinent. Und das nicht, weil er eventuell den beiden deutschen Vorzeigespielern äußerlich ähnelt, sondern weil er auf deren Position spielt - dem defensiven Mittelfeld, der sogenannten Sechs. Diese Position ordnet und lenkt das taktische Spiel. Er bleibt auch mal hinten, wenn der Rest komplett in die gegnerische Hälfte des Gegners stürmt, was im afrikanischen Fußball gern praktiziert wird. Ein gut ausgebildeter defensiver Mittelfeld-Mann kommt dann gut an. Dass Dennis Francé diese Position gekonnt ausfüllt, erzählt sein langjähriger Freund David Kyere. "In der Jugend haben wir gegeneinander gespielt und uns dann angefreundet. Dennis weiß, wie fit er ist und wie gut er ein Spiel auch lesen und lenken kann. Das sind Voraussetzungen, die der afrikanische Fußball, der eher durch Kick and Rush geprägt ist, durchaus zu schätzen weiß."

In Deutschland haben sie Dennis Francé Chancen in der Regionalliga prophezeit - in Afrika, so hofft er, könnte er zweite oder sogar erste Liga spielen. Die Sprachbarrieren stellen kein Problem dar. Mit einem französischen Vater, einer deutschen Mutter und einem internationalen Freundeskreis spricht der Berliner verhandlungssicheres Englisch und Französisch. Die Kommunikation verläuft über seine afrikanischen Freunde - so wie vor vier Jahren, als er zum ersten Mal nach Afrika fliegt: Ausgerechnet im Bürgerkriegsland Sudan will er es versuchen. Das Angebot vom Erstligisten Merrikh El-Fasher aus der Hauptstadt Khartum klingt damals zu vielversprechend. Francé überzeugt den Verein und darf bleiben. Doch er unterschreibt nie einen Vertrag. Nach wochenlangem Hinhalten nimmt er die Trainingseinladung eines anderen Vereins an. Ein Unding im Sudan - jetzt gilt Francé als Söldner, als nicht vertrauenswürdig. Zum Vertragsabschluss kommt es wieder nicht und der Fußballspieler muss zurück nach Berlin, da sein Touristenvisum abläuft. Die Erleichterung seiner Familie währt nur kurz, denn neue Versprechungen locken ihn erneut in den Sudan. Diesmal nach Atbara - 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Der Trip geht nach hinten los und am Ende kann Dennis Francé nach Deutschland zurückfliegen, weil ihm seine Mutter ein Flugticket gesponsert hat. Abgemagert, krank und enttäuscht kehrt Francé zurück nach Berlin. Aufgeben? Fehlanzeige.

Die Saison in Guinea ist längst gestartet - allerdings ohne Dennis Francé. Flamme Olympique will dem Berliner weder ein Flugticket, noch eine Unterkunft oder die Registrierung im Verband bezahlen. Da in Deutschland aber die mediale Aufmerksamkeit um Francés Fall gestiegen ist, hat sich über einen Freund bei Facebook ein Spieleberater aus dem Kongo gemeldet, der in Deutschland lebt. Nun laufen Verhandlungen mit Erstligisten in Mosambik. Dort könnte die deutsche Sechs wohl schon ab Januar spielen, aber Dennis hat sich erst für frühestens März entschieden. Seine finanzielle Lage ermögliche ihm gerade keine großen Sprünge, schließlich kosten Flüge in verschiedene afrikanische Länder ja auch Geld, was er immer vorstrecken müsste.

In Guinea besteht noch eine kleine Restchance beim AS Kaloum in Conakry, Francés Kontaktmann Moussa Sacko fragt nach langem Hin und Her noch mal nach. "Afrikanische Mentalität". meint Dennis dazu und lacht. "Ich habe als Nichtexperte die guten sowie die schlechten Seiten im Untergrund Afrikas gesehen und gelebt." Das muss so tiefen Eindruck hinterlassen haben, dass dem Berliner Fußballer kein Rückschlag den Weg zu seinem Ziel verbauen kann. Zumal die Profifußballerkarriere nur der erste Schritt sein soll. Am Ende von Dennis Francés afrikanischer Reise soll eine eigene Sport-Akadamie in Afrika für Kinder stehen.