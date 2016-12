Mittelfeldspieler Dennis Daube hat am Samstagnachmittag nicht am Auslaufen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin teilgenommen. Daube hatte sich bei der 0:3-Niederlage in Heidenheim die rechte Schulter ausgekugelt. Zu Beginn der Woche sollen weitere Untersuchungen über die Schwere der Verletzung Auskunft geben. "Wir wissen noch nicht genau, was alles kaputt ist", sagte Trainer Jens Keller am Samstag. Daube hatte sich bei seinem Foul verletzt, das zum Strafstoß für Heidenheims 2:0 geführt hat.