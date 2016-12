Interview | Ines Geipel von der Doping-Opfer-Hilfe - "Sport kann Muskeln trainieren, aber Moral eben nicht"

Sie war eine Weltklasse-Läuferin - heute ist Ines Geipel als "staatliches Dopingopfer" der DDR anerkannt. Am Dienstag hat die Vorsitzende der Doping-Opfer-Hilfe der russischen Whistleblowerin Julia Stepanowa in Berlin einen Preis überreicht. Im Interview spricht Geipel über die Doppelmoral im Leistungssport - und was Athleten dringend bräuchten.

rbb|24: Frau Geipel, was bedeutet Ihnen der Anti-Doping-Preis, den Sie heute verliehen haben?

Ines Geipel: Der Anti-Doping-Preis für die Dopingopfer-Hilfe ist immer die Möglichkeit, auch ein Korrektiv zu sein für den organisierten Sport und damit auch öffentlich zu werden. Man hätte sich ja vorstellen können, dass ein DOSB, ein IOC oder eine IAF Julia Stepanowa öffentlich würdigt. Julia und Witali (Stepanowas Mann, ein Läufer und früherer Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur, d. Red.) leben unter schwierigsten Bedingungen, sie bräuchten wirklich die helfende Hand - und das geschieht nicht. Deswegen denken wir, dass der Preis genau das Richtige für beide ist.

Warum verdienen die beiden Ihrer Meinung nach einen solchen Preis?

Julia Stepanowa erhält den Preis als aktive Athletin, die aus einem aktiven Staatsdopingsystem aussteigt. Sie hat damit ihr Leben riskiert und auch als Sportlerin ausgesetzt. Ihre Mails werden vom russischen Geheimdienst gelesen, sie wird observiert, sie hat Angst, sie hat ein kleines Kind. Wir haben diesen Preis zum ersten Mal mit 10.000 Euro dotiert und mit vielen Spendern diese Summe gesammelt. Das ist auch eine Geste. Wir halten nach wie vor die Situation der Whistleblower im Sport für hochkarätig gefährlich. Im Grunde bleiben sie wie ewige Ortslose. Und da wollen wir jetzt die Hand reichen, damit es an der Stelle ein bisschen leichter wird. Außerdem wollen wir sowohl unsere nationale Antidoping-Agentur NADA, aber eben auch die WADA und auch das IOC auffordern, Hilfsstrukturen für Whistleblower im Sport international aufzubauen. Dafür war diese Preisverleihung ein wichtiger Akzent.

Seit Jahrzehnten wird im Spitzensport gedopt. Warum wird dieses Übel anscheinend nicht konsequent bekämpft?

Den Preis einer Dopinggeschichte zahlen immer die Athleten. Alle anderen, egal, ob Sportfunktionäre, Trainer, Ärzte und auch Medien verdienen daran. Und solange das so ist und es keine verbindliche Ächtung gibt, gerade von Sportfunktionären, Trainern und Ärzten, solange werden wir dieses Karussell nicht aufbrechen.

Dopingopfer schaden sich nicht nur physisch, sondern auch psychisch – eine Hilfe bei Langzeitschäden wäre also angebracht. Wieso passiert da nicht genug?

Sie denken ethisch und logisch, aber so geht es nicht zu im Sport. Der Sport kann wunderbar Muskeln trainieren, aber Moral eben nicht. Und diese kategorische Verweigerung des Schadens, den er ja jeden Tag anrichtet, geht ja von der Annahme aus, dass dieses makabrere Karussell als "never ending story" weiter besteht. Nur, das Jahr 2016 war ja nun ein Jahr, in dem mehr Desaster nicht hätte sichtbar werden können. Es gibt null Ideen, wie man den organisierten Sport weiter aufstellen soll. Die Diskussion über die Leistungssportreform im Land ist trostlos, weil sie keine Reform ist. Man kann nicht 30 Prozent mehr Medaillen fordern, sozusagen das Leitmotiv DDR aufstellen, und dann gleichzeitig ausrufen: aber bitte alles sauber. Der Sport und die Politik operieren hier mit der Lüge und das können wir als DOH nicht mehr hinnehmen

Zur Person Vorsitzende der Doping-Opfer-Hilfe - Ines Geipel Geipel wurde am 7. Juli 1960 in Dresden geboren.

Anfang der 1980er war sie Mitglied der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft . 1984 stellte die Läuferin mit der Staffel den bis heute bestehenden Vereinsweltrekord über 4 x 400 Meter auf.

Als die Stasi von Geipels Fluchtplänen erfuhr, wurde ihr bei einer Blinddarm-OP bewusst die Bauchmuskulatur durchschnitten und ihre Sportkarriere beendet. Sie studierte daraufhin in Jena Germanistik und wurde weiter bespitzelt.

1989 floh sie über Ungarn in die Bundesrepublik.

Heute arbeitet Geipel als Professorin an der "Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch " in Berlin.

Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes .



Aber die Öffentlichkeit kann doch nur zu Stande kommen, wenn Sportfunktionäre, Vereine oder betroffene Sportler sie in Ihrer Arbeit nicht behindern.

Sie kennen bestimmt die Sätze von Thomas Bach oder anderen Sportfunktionären. Da heißt es dann immer, dass es so ein paar schwarze Schafe gibt, so ein, zwei Prozent. Das seien die ewigen Betrüger und die versauen im Grunde den Sport. Die Realität sieht aber genau umgedreht aus: Wir haben ungefähr 60 bis 80 Prozent Betrüger und 20 Prozent saubere Athleten. Wir sind jetzt noch bei der Evaluierung des DDR-Schadens, Stichwort Staatsdoping, aber es gibt immer mehr Opfer auch nach 89. Gerade diese DDR-Trainer haben ihre Athleten aggressiv gedopt, weil sie ja in das neue Vereinssportsystem hinein wollten. Bei uns in der Beratungsstelle melden sich Athleten bis zum Jahr 2015. Also die Mär, dass nach 89 alle Chemie aus dem Sport verschwunden sei, ist totaler Blödsinn. Daran hängt viel, dass wir in Verbund mit Medien und Öffentlichkeit, hoffentlich bald auch mit mehr Stimmen aus der Gesellschaft heraus, sehr viel deutlicher diese maximale Vergiftungstendenz im Sport angehen - um Jugendliche und tolle Talente zu schützen.

Wie kann man sich ihre Arbeit vorstellen, wieviel haben Sie noch vor sich?

Wir betreuen aktuell mehr als 900 Geschädigte vollständig im Ehrenamt, wir brauchen Hilfe an allen Ecken und Enden, denn es geht jetzt darum, eine professionelle Hilfsstruktur aufzubauen. Es gab keinerlei Aufarbeitung in Sachen Osteuropa und Sport oder in Russland und China. Es braucht ja auch diesen internationalen Blick - der geht nur mit Dokumentation, mit Wissen, mit Erzählungen, Datenbanken aufbauen. Es gibt wirklich Arbeit ohne Ende, schließlich ist das ja 30, 40 Jahre blockiert worden.

Sie haben jahrelang dafür gekämpft, als Dopingopfer anerkannt zu werden. Jetzt helfen Sie anderen und müssen sich immer wieder mit Gegenwehr auseinandersetzen. Was treibt Sie noch an?

Jeder erkämpfte Euro in Sachen Körperschaden in Deutschland bedeutet so etwas wie 1.000 Euro. Bei einem Auto ist eine Versicherung schnell dabei, 15.000 Euro Sachschaden fest zu stellen. Das ist eben bei Körpern was ganz anderes. Ich orientiere mich an so etwas wie heute, an einer Veranstaltung, die öffentlich wahrgenommen wurde und an den Geschichten, die jeden Tag bei uns in der Beratungsstelle landen. Da fällt sich abwenden sehr schwer. Da bleibt am Ende des Tages gar keine Zeit, sich zu fragen, ob man Lust hat oder nicht.

Was andere Sportgrößen aus der ehemaligen DDR angeht: Was meinen Sie, sollten sich da mehr melden oder sogar outen?

Wer jetzt fast 30 Jahre nach dem Ende der DDR immer noch seine eigene Geschichte leugnet und damit lügt, bleibt eben eingebunden in dieses Lügensystem. Wir haben natürlich gehofft, dass DDR-Stars wie zum Beispiel Marita Koch, Marlies Göhr oder Kristin Otto die Geschichte und die Aufarbeitung der Opfer unterstützen würden. Aber wenn etwas passiert, dann sind es Diskreditierung oder ziemlich rüde Attacken. Wir wären viel stärker, wenn die Stars gesagt hätten: Wenn das mit Acht-, Zehn-, Zwölfjährigen passiert ist, erst Steroide und dann Wachstumshormone drauf, dann muss denen heute geholfen werden. Ich glaube, da hätte eine Katarina Witt einiges leisten können, wenn sie dazu in der Lage gewesen wäre. Das Interview führte Friedrich Rößler