Der fünfmalige deutsche Eiskunstlaufmeister Peter Liebers hat nach 14 Monaten Verletzungspause sein Comeback bei der NRW Trophy mit Platz vier gegeben. Am Sonntag in Dortmund gelang dem Berliner zwar eine solide Kür mit einem dreifachen Axel, ein größeres Risiko vermied er allerdings. Ohne Vierfachsprung rutschte Liebers mit 195,59 Punkten vom dritten Platz um einen Rang nach hinten.

"Ich habe noch sehr viel Potenzial nach oben, aber eigentlich bin ich zufrieden mit 195 Punkten nach der langen Zeit", sagte Liebers, der im Februar an der Hüfte operiert wurde. "Bei der deutschen Meisterschaft wird es eine knappe Kiste und ich freue mich darauf", fuhr Liebers fort. Die Deutschen Meisterschaften finden am 16. und 17. Dezember in Berlin statt. Liebers hofft, dabei den einzigen Startplatz für die Europameisterschaft im tschechischen Ostrava zu ergattern.



Paul Fentz (Berlin) stand bei der NRW-Trophy in Dortmund einen guten vierfachen Toeloop und belegte mit 199,77 Zählern Rang zwei hinter Alexander Majorov aus Schweden. Die Essenerin Nicole Schott gewann die Damenkonkurrenz mit 167,70 Punkten und ist nun Topfavoritin für die Meisterschaft in zwei Wochen. Die am Fuß verletzte Nathalie Weinzierl wurde Dritte mit 157,11 Punkten.