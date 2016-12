Die Eisbären Berlin haben am Freitag ihre Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Heimsieg gegen die Grizzlys Wolfsburg beendet. In der Arena am Ostbahnhof besiegten sie den Tabellendritten aus Wolfsburg mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Zuvor hatten die Eisbären drei Spiele hintereinander verloren.



Vor rund 11.000 Zuschauern sorgten Spencer Machacek und Micki DuPont mit ihren Treffern für einen insgesamt verdienten Erfolg. Neuzugang Alex Roach feierte ein gelungenes Debüt. Der 23 Jahre alte Verteidiger, der am Vortag erstmals mit der Mannschaft trainiert hatte, bekam von Trainer Uwe Krupp viel Spielzeit und stand auch im Powerplay regelmäßig auf dem Eis.