In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin am Montag eine deutliche Niederlage kassiert. Drei Tage nach dem Heimsieg gegen Wolfsburg verlor der DEL-Rekordchampion beim ERC Ingolstadt mit 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) und rutschte auf Tabellenplatz acht ab. Es war die höchste Saisonniederlage der Eisbären. Für das einzige Berliner Tor sorgte Bruno Gervais, der im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:4 traf.

Dabei sah es zuletzt so aus, als hätten die Eisbären ihre Niederlagenserie beendet: Am Freitag vor Weihnachten hatten die Berliner zu Hause gegen die Grizzlys aus Wolfsburg einen Erfolg verbucht. In der Arena am Ostbahnhof besiegten sie den Tabellendritten mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Zuvor hatten die Eisbären drei Spiele hintereinander verloren.