Turbulentes Eishockey-Spiel in Berlin: Im ersten Drittel kassieren die Eisbären ein Gegentor, im zweiten noch eins, im dritten kämpfen sie sich zurück ins Spiel und erzwingen die Verlängerung. Doch am Ende steht trotzdem die Niederlage.

Trotz einer Aufholjagd im Schlussdrittel haben die Eisbären Berlin am Freitagabend eine Heimniederlage gegen die Grizzlys Wolfsburg kassiert. Gegen den Tabellenzweiten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren sie mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung. Dabei gelang es Florian Busch, die Rekordserie des Wolfsburger Torhüters Felix Brückmann zu beenden. Der war zuvor 315 Minuten ohne Gegentor geblieben, so lange wie noch kein Keeper in der Geschichte der DEL.

Vor 12.526 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof begannen die Gäste stark. Schon in der zweiten Minute nutzten sie ihr erstes Powerplay zur Führung durch Robert Bina. Erst in der Schlussphase des Anfangsdrittels schafften es die Berliner, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Im zweiten Abschnitt wurde es auf dem Eis hitziger, zahlreiche Zeitstrafen waren die Folge. Brent Aubin nutzte eine Fünf-gegen-drei-Überzahlsituation zum zweiten Wolfsburger Tor.

Die Eisbären starteten mit viel Druck in den Schlussabschnitt und kamen durch Busch zum Anschlusstreffer. Wenig später verwandelte Nick Petersen einen Penalty zum Ausgleich. In der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Tore, kurz vor Schluss der Verlängerung entschied Jeremy Dehner das Spiel zugunsten der Gäste.