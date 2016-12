Fußball | 0:3 im Verfolgerduell - Union ohne Chance in Heidenheim

09.12.16 | 20:45 Uhr

Unions Trainer Jens Keller hatte vor dem Topspiel in Heidenheim ordentlich auf die Euphoriebremse getreten - und am Ende Recht behalten. Sein Team hatte am Freitagabend beim Verfolgerduell in Heidenheim keine Chance auf Punkte.



Fußball-Zweitligist Union Berlin hat einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Die Köpenicker unterlagen am Freitagabend im Verfolger-Duell beim 1. FC Heidenheim mit 0:3 (0:1) und verpassten es, sich von den Schwaben in der Tabelle abzusetzen. Anstatt vorläufig auf den dritten Rang vorzurücken, rutschten die Berliner durch die höchste Saisonniederlage auf den fünften Platz ab. Der 1. FC Heidenheim ist in der Tabelle hingegen auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone gerückt und steht nun vor Union auf Platz vier. Der punktgleiche Tabellendritte Hannover 96 spielt erst am Montag.



Union zu passiv

Die rund 12.300 Zuschauer sahen eine weitgehend chancenarme erste Halbzeit zwischen Heidenheim und Union Berlin. Erst in der 34. Minute bestraften die Gastgeber die Passivität der Unioner Abwehr: Der frühere Cottbuser Tim Kleindienst traf zum 1:0 und krönte mit seinem vierten Saisontreffer sein Comeback nach achtwöchiger Verletzungspause aufgrund eines Innenbandrisses im Knie.

Die zweite Hälfte verlief dann weit temporeicher, auch dank der zunächst mutiger auftretenden Berliner. Doch als Unions Dennis Daube mit einem unnötigen Foul an Robert Strauß einen Strafstoß verursachte, nutzte Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer in der 58. Minute den Elfmeter, um auf 2:0 zu erhöhen. Für Schnatterer war es bereits das sechste Saisontor. Doppelt bitter für Berlin: Mittelfeldspieler Daube verletzte sich in der Elfmeterfoul-Szene so stark an der rechten Schulter, dass er ausgewechselt werden musste. Für den Schlusspunkt im Spiel sorgte dann Ben Halloran in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der zum verdienten 3:0-Endstand traf.

Auch die Stürmer blieben blass

Unions Coach Keller hatte vor der Partie seine Defensive umstellen müssen. Fabian Schönheim ersetzte in der Innenverteidigung Toni Leistner, der wegen der Geburt seines Kindes fehlte. Doch nicht nur die Defensive konnte in Heidenheim nicht überzeugen. Auch die jüngst viel gelobten Angreifer Simon Hedlund und Collin Quaner blieben blass.

Dabei hatten die mitgereisten Union-Fans gehofft, dass ihre Mannschaft den Schwung aus dem verdienten Sieg gegen Eintracht Braunschweig vor vier Tagen mitnimmt. Doch Trainer Keller hatte schon vor der Partie vor den defensiv starken Heidenheimern gewarnt: "Die Mannschaft sieht, wenn wir nur ein bisschen nachlassen, dann kriegen wir Probleme", so Keller. Und so agierten die Unioner weit weniger aggressig und viel uninspirierter mit langen Bällen nach vorne, die Heidenheim nie wirklich in Gefahr brachten.