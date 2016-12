Turbine Potsdam ist wieder Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga. Im Spitzenspiel bei Bayern München siegte das Team von Trainer Matthias Rudolph Bayern am Sonntag 2:1 (0:0) und löste die Gastgeberinnen von der Spitze ab. Die Tore für die Brandenburgerinnen erzielten Johanna Elsig (48. Minute) und Nora Holstad Berge (58.) per Eigentor. Potsdams Abwehrstrategin Elsig sorgte dann in der 62. Minute ebenfalls per Eigentor für den Münchner Anschlusstreffer. Mit 24 Zählern rangieren die Potsdamerinnen nun zwei Punkte vor den Bayern.