Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben sich mit einem Torfestival in die Winterpause verabschiedet: Der sechsmalige Meister fertigte Aufsteiger MSV Duisburg mit 8:0 ab. Damit haben die Potsdamerinnen ihre Vormachtstellung in der Tabelle gesichert.

Der 1. FFC Turbine Potsdam ist mit einem souveränen Sieg Herbstmeister in der Frauenfußball-Bundesliga. Der inoffizielle Titel stand schon seit Mittwoch fest. Zum Abschluss der Hinrunde am Sonntag fegten die "Turbinen" den MSV Duisburg mit 8:0 (3:0) vom Platz.

Die Tore für den Gastgeber erzielten Olympiasiegerin Tabea Kemme (4./70.), Svenja Huth (29./74.) und Felicitas Rauch (33./64) jeweils im Doppelpack. Außerdem trugen sich noch Anna Gasper (67.) und Sarah Zadrazil (77.) in die Torschützenliste ein.

Turbine beendet die Hinserie mit jetzt 30 Punkten auf der Habenseite und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München (25.). Mit zehn Siegen bei nur einer Niederlage geht das Team von Matthias Rudolph in die Winterpause. Dabei erzielten die Potsdamer mit 26 Toren die meisten Treffer der Liga. Von der deutschen Meisterschaft will Rudolph weiterhin nichts wissen. Auch in 2017 gelte seine Maxim: "Wir schauen von Spiel zu Spiel."