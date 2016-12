"Es gab einfach kein anderes Angebot", scherzte Heinevetter, nachdem er unterschrieben hatte, und schob direkt nach: "Scherz, hier habe ich mich einfach absolut eingelebt, ich mag Berlin, die Mannschaft und habe momentan sehr viel Spaß bei meinem Job. Warum sollte ich also wechseln?"



Heinevetter wechselte 2009 aus Magdeburg in die Hauptstadt und gewann mit den Füchsen unter anderem 2014 den DHB-Pokal und ein Jahr später den EHF-Europapokal.



Die Füchse Berlin spielen am Sonntag in eigener Halle gegen TBV Lemgo. Während die Berliner Bundesligisten derzeit auf Platz vier in der Tabelle stehen, bewegt sich TBV Lemgo im unteren Tabellenviertel.