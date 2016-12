Fußball | Heimspiel gegen Braunschweig - Union setzt gegen den Spitzenreiter auf den Heimvorteil

03.12.16 | 19:35 Uhr

Union ist bislang das heimstärkste Team der 2. Bundesliga. Das soll sich auch am Montag zeigen. Dann empfangen die Berliner in der Alten Försterei Spitzenreiter Braunschweig. Gegen den kann Trainer Jens Keller personell aus dem Vollen schöpfen.

Mit breiter Brust geht der 1. FC Union Berlin in das Heimspiel am Montag gegen Eintracht Braunschweig. Unions Trainer Jens Keller setzt gegen den aktuellen Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga auf den Heimvorteil, auch wenn zuletzt Erfolge in der Alten Försterei ausgeblieben sind. In den beiden jüngsten Heimspielen sprang gegen Düsseldorf (0:1) und Stuttgart (1:1) kein Sieg heraus.



Bestärkt werden die Berliner allerdings durch den 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende in Sandhausen. Jetzt wollen die "Eisernen" auch wieder einen Dreier im eigenen Stadion einfahren, um weiterhin oben in der Tabelle mitzuspielen. "Wir gehen selbstbewusst mit unseren Fans im Rücken ins Heimspiel. Hier herrscht immer eine besondere Atmosphäre", sagte der Coach. "Wenn man gesehen hat, wie wir gegen Spitzenmannschaften gespielt haben, dann ist es so, dass Braunschweig schon einen sehr guten Tag haben muss, hier etwas mitzunehmen."

Union geht ohne Personalsorgen ins Spiel

An Selbstbewusstsein dürfte aber auch den Gästen nicht mangeln. Das Team von Torsten Lieberknecht hat seit drei Spielen nicht mehr verloren und gehört zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Allerdings verdanken die Braunschweiger die Tabellenführung vor allem ihrer Heimstärke, auswärts ist die Bilanz durchwachsen.



Den bisherigen Leistungen der Eintracht in dieser Spielzeit zollt Keller Respekt: "Die Braunschweiger haben eine enorme Qualität als Mannschaft. Das war zu Saisonbeginn sicher nicht so zu erwarten, dass die Eintracht so souverän oben steht. Sie funktionieren als Mannschaft unheimlich gut." Das schnelle Umschalten und taktisches Variieren könne Union aber auch.



Personell sieht es gut aus bei Union. Die zuletzt angeschlagenen Christopher Quiring (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Michael Parensen (Mittelfußbruch) sind wieder ins Training eingestiegen, ebenso wie Raffael Korte, der mit seiner gebrochenen Nase allerdings noch etwas aufpassen muss. Der am Knie verletzte Benjamin Köhler fällt hingegen noch länger aus.