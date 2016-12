Hertha BSC empfängt zum letzten Spiel des Jahres am Mittwochabend Tabellen-Schlusslicht Darmstadt 98 im Olympiastadion. Nach dem Anschlag am Breitscheidplatz steht die Partie unter erhöhten Sicherheitsbedingungen.

"Wir sind alle betroffen. Das passiert vor unserer Haustür, in unserer Stadt", sagte Manager Michael Preetz. Der Klub werde auf die schreckliche Tragödie mit einer Trauerbekundung reagieren: "Es wird morgen im Stadion sichtbar sein, dass Hertha BSC Anteil nimmt", so Preetz.

Da war nichts zu holen für die Herthaner: Beim Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag unterlagen die Berliner bei RB Leipzig klar mit 0:2. Im gesamten Spiel hatten die Berliner nicht eine echte Torchance.

Nach zwei Niederlagen in Folge kündigte Trainer Pal Dardai personelle Umbesetzungen an: So sollen Per Skjelbred und Valentin Stocker im Mittelfeld beginnen. Zuvor hatte Dardai auch Vladimir Darida einen Startelf-Platz zugewiesen.

Mit Mitchell Weiser (muskuläre Probleme) und Julian Schieber (Adduktoren) muss Dardai kurzfristig auf zwei Spieler verzichten. Zudem stehen weiterhin die Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp wegen Muskelblessuren nicht zur Verfügung.