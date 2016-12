Werder Bremen reiste als klarer Außenseiter zur Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC. Doch die Hanseaten dominierten das Spiel gegen die Berliner über 90 Minuten und gewannen am Ende mit 1:0. Trost für Hertha: Der dritte Platz in der Tabelle bleibt ihnen sicher.

Trotz Niederlage können die Berliner den dritten Tabellenplatz halten, allerdings hat RB Leipzig als Zweitplatzierter nun einen Vorsprung von sechs Zählern. "Die Niederlage war verdient", resümierte Dardai nach Abpfiff. "Ich habe eine erste Halbzeit gesehen, in der wir keine Ordnung hatten. Wir hatten keine gute Tagesform", sagte Dardai nach dem Abpfiff.

Für die Berliner ist es die erste Heimniederlage der Saison, während Bremen im Abstiegskampf einen wichtigen Erfolg feiert: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat gegen Werder Bremen mit 0:1 verloren. Stürmer Max Kruse machte in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer für Werder den Auswärtssieg vor 51.337 Zuschauern perfekt. Der Bremer nutzte dabei einen schweren Fehler von Herthas Abwehrmann Niklas Stark. Mit der Pleite verfehlte das Team von Pal Dardai den siebten Sieg im siebten Heimspiel.

Werders Torwart, der Ex-Herthaner Jaroslav Drobny, verlebte bis zur Halbzeit einen recht ruhigen Abend. Rune Jarstein auf der anderen Seite musste mehrmals in höchster Not retten. Der Berliner Keeper vereitelte die größte Möglichkeit der Gäste durch Claudio Pizarro (36.). Doch fünf Minuten später war auch der Norweger Keeper machtlos: Abwehrspieler Niklas Stark verlor den Ball leichtfertig unmittelbar vor dem eigenen Strafraum. Kruse nutzte den Patzer des U21-Nationalspielers zur verdienten Führung. Kurz vor der Pause hatte Herthas Kapitän Vedad Ibisevic noch eine Chance zum Ausgleich. Doch aus der Distanz traf er nur den Pfosten.

In der zweiten Hälfte blieben die Bremer trotz der Führung auffällig agil und spielten noch einige Torchancen heraus. Die Berliner hingegen rannten in vielen Situationen nur hinterher, die zuletzt so überzeugenden Offensivkräfte Salomon Kalou und Ibisevic hatten aufgrund der fehlenden Unterstützung ihrer Mitspieler zu wenige Möglichkeiten und blieben weitestgehend glücklos.

In der Schlussphase wechselte Pal Dardai Mitchell Weiser, der zuletzt drei Spiele pausieren musste, und Julian Schieber ein. Die besseren Chancen hatten aber weiter die Bremer. Dank der starken Leistung von Rune Jarstein Jarstein blieb es bei dem einen Gegentor. Zumindest Valentin Stocker (77.) hatte jedoch noch die Gelegenheit zum Ausgleich.