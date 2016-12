Hertha BSC bleibt in der Fußball-Bundesliga an der Spitze. Mit 3:2 (1:2) setzten sich die Berliner am Samstag beim VfL Wolfsburg durch und verteidigten damit erfolgreich den dritten Tabellenplatz.

In einer turbulenten ersten Halbzeit brachten zunächst Borja Mayoral (12.) und Paul Seguin (18.) die Gastgeber vor 25.317 Zuschauern zweimal in Führung. Marvin Plattenhard (16.) sorgte für den zwischenzeitlichen Berliner Ausgleich. In der zweiten Halbzeit brachte Alexander Esswein (69.) die Berliner zurück ins Spiel, ehe Salomon Kalou in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte.