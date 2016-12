Unterm Weihnachtsbaum liegt ein ganz besonderes Geschenk - nur schade, dass die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam es schon zehn Tage zu früh ausgepackt haben: Durch den 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen holten sie sich am Mittwochabend vorzeitig die Herbstmeisterschaft. Das Tor in der Nachholpartie des 9. Spieltages schoss Felicitas Rauch in der 38. Minute. Damit stehen die Potsdamerinnen mit 27 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze - wenigstens bis zum Auftakt der Rückrunde jedenfalls.

Der Höhenflug kommt durchaus überraschend: Nach dem Abgang des langjährigen Trainers Bernd Schröder war diese Saison eigentlich als Übergangsjahr geplant. Dass es unter Matthias Rudolph, der die Mannschaft bereits als Co-Trainer kannte, gleich so gut läuft, kam überraschend. Erst ein Spiel hat Turbine bis jetzt verloren, lediglich vier Gegentreffer musste das Team hinnehmen.