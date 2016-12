Es ist schon fast Tradition, dass sich der SV Babelsberg 03 und der FSV 63 Luckenwalde im Landespokal gegenüberstehen. Nun ist es auch in der Regionalliga soweit. Während die Potsdamer sich im Mittelfeld halten, ist Luckenwalde von Abstiegsangst geplagt. Von Lisa Surkamp rbb|24 überträgt das Spiel am Freitag im Livestream

In der Liga trafen der SV Babelsberg 03 und der FSV 63 Luckenwalde in dieser Saison noch nicht aufeinander, mussten sich aber im Pokal sowohl im Finale im Mai als auch im Achtelfinale im September duellieren. Neben jeweils einem Sieg werden viele Fans vor allem noch die Ausschreitungen nach dem Pokalfinale in Erinnerung haben. Dabei setzte die Polizei Reizgas ein und viele - auch unbeteiligte Zuschauer - wurden verletzt.

Babelsbergs Sprecher Toralf Höntze ist zuversichtlich, dass sich diese unschönen Szenen beim Spiel am Freitag nicht wiederholen werden. Besondere Sicherheitsvorkehrungen seien nicht notwendig, da die Gewalt aus Sicht der Babelsberger nicht von den Fans ausging. Diese erhoffen sich im letzten Heimspiel des Jahres sicherlich wieder einen Sieg für ihre Mannschaft.

Das Team von Trainer Cem Efe konnte zuletzt einen 2:0 Sieg gegen Meuselwitz feiern und will mit einem weiteren Dreier seine Position im Tabellenmittelfeld stärken. Dafür will Babelsberg–Coach Efe das Spiel von Beginn an kontrollieren: "Wenn wir früh in Führung gehen, bekommen wir Räume. Aber wenn Luckenwalde in Führung geht, dann mauern sie, und es wird schwer für uns", betont er. Der 38-Jährige warnt davor, den FSV zu unterschätzen: "Man kann gegen Luckenwalde nur gewinnen, wenn man hungriger und willensstärker ist. Die verteidigen um jeden Preis und wachsen so über sich hinaus."