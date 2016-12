Die Berliner Füchse haben einen erfolgreichen Rückrundenstart hingelegt: Am Montagnachmittag besiegte der Handball-Bundesligist Aufsteiger HSC Coburg mit 23:29. Für den neuen Füchse-Trainer Velimir Petkovic war es der zweite Sieg im dritten Spiel.

Zum zweiten Mal in Folge konnte Velimir Petkovic, neuer Trainer der Berliner Handball-Füchse, jubeln: Zum Rückrunden-Auftakt zeigte sein Team eine überzeugende Leistung und gewann gegen Bundesliga-Aufsteiger HSC 2000 Coburg mit 29:23 (16:12). Für die Berliner, die damit ihren vierten Tabellenplatz weiter festigen können, war es der 13. Sieg im 18. Spiel.

Dabei reichte den Gastgebern gegen den Tabellen-Vorletzten eine durchschnittliche Leistung. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten fanden die Füchse schnell zu ihrem Spiel. In der Anfangsviertelstunde verwertete vornehmlich Rechtsaußen Zachrisson die Zuspiele. Auch das 9:4 erzielte der Schwede (15.), der zunächst den Vorzug vor Hans Lindberg erhalten hatte. Wegen der Langzeitausfälle Fabian Wiede und Drago Vukovic gewährte Trainer Velimir Petkovic den Nachwuchsspielern Christoph Reißky und Kevin Struck längere Einsatzzeiten.



Die Berliner hatten das Spiel gegen biedere Franken auch weiterhin im Griff und gingen mit einer 16:12-Führung in die Pause. In der zweite Hälfte unterliefen den Füchsen einige Abschlussschwächen, die eine frühe Entscheidung verhinderten. Bei schnellen Gegenstößen zeigten sich die Berliner hingegen treffsicher. Häufig leitete Torwart Silvio Heinevetter diese mit einem langen Abwurf ein. Später durfte auch Petr Stochl seine Klasse im Tor beweisen. Mattias Zachrisson und Kresimir Kozina waren mit jeweils fünf Toren erfolgreichste Füchse-Werfer.