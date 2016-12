Geschwächte Füchse verlieren knapp in Flensburg

Es war das erste Spiel der Füchse Berlin unter ihrem neuen Trainer: Mit 26:27 haben die Berliner gegen Flensburg verloren. Den Füchsen fehlte nicht nur der grippekranke Spielmacher Nenadic - ausgerechnet in der Schlussphase gab es noch die rote Karte.

Die Füchse Berlin haben im ersten Spiel unter ihren neuen Trainer Velimir Petkovic eine 26:27 (12:13)-Niederlage bei SG Flensburg-Handewitt kassiert. Vier Minuten vor Spielende hatten die Füchse, die am Sonntag ohne den grippekranken Spielmacher Petar Nenadic auskommen mussten, noch mit zwei Toren Vorsprung geführt. Beste Werfer waren Holger Glandorf mit sieben Toren für Flensburg sowie Hans Lindberg mit acht Treffern für die Hauptstädter.

Nach dem hauchdünnen Sieg steht die SG Flensburg-Handewitt wieder an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Die Norddeutschen zogen wegen der besseren Tordifferenz wieder an den punktgleichen Teams des THW Kiel und der Rhein-Neckar Löwen (je 30:2) vorbei.

Wie schon im Pokal-Achtelfinale, als sich die Flensburger erst nach Verlängerung mit 36:34 durchgesetzt hatten, lieferten die Berliner einen großen Kampf. Und das, obwohl den neuen Füchse-Coach bei dessen Premiere große Personalsorgen plagten. Besonders schwer wog der Ausfall Nenadics, der aber dank einer starken Teamleistung kompensiert wurde.

In der 56. Minute lagen die Füchse noch mit 25:23 in Führung. In der hektischen Schlussphase sah zunächst Mattias Zachrisson von den Füchsen wegen eines Foulspiels die rote Karte, ehe Lasse Svan für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte.