Handball | Neuer Füchse-Trainer Petkovic - Ein alter Fuchs für die schwierigen Fälle

15.12.16 | 18:59 Uhr

Der Vorgänger war dem Manager Hanning zu zahm, also engagierte er dessen genaues Gegenteil: Velimir Petkovic soll die Füchse Berlin stabilisieren. Im ersten Training schnauften die Spieler ganz schön - Petkovic bezeichnet sich selbst als "Vulkan".

Als erstes merkten sie es an der Lautstärke: Schwitzen mussten die Profis der Füchse Berlin auch im Training unter ihrem Trainer Erlingur Richardsson genug. Aber der musste den Klub verlassen - und sein Nachfolger Velimir Petkovic wird in den Einheiten schnell mal deutlicher. "Das ist schon was anderes", sagte der Nationaltorwart Silvio Heinevetter am Donnerstag diplomatisch, "er ist klarer in der Kommunikation". Die straffen Übungsstunden steuerte Petkovic mit lauter Stimme. Seit Dienstag ist er der neue Sportlehrer hier, nach außen hin überraschend hatte sich der Klub von dem Norweger Richardsson getrennt. In der Tabelle sieht eigentlich alles okay aus, die Füchse sind Vierte der Bundesliga, außerdem haben sie sich für die Gruppenphase des EHF-Pokals qualifiziert. Aber nur okay reichte dem Berliner Manager Bob Hanning nicht - er hatte eigenen Angaben zufolge registriert, dass es der Mannschaft an Führung fehle. Auf gute Spiele ließen die Profis unerklärlich schlechte folgen. Richardsson war beim Team beliebt - sein Nachfolger bewirbt sich erstmal nicht um eine Einladung zum Mannschaftsabend.



"Schwierige Charaktere, die man so nicht führen kann"

"Ich bin ein Vulkan", beschrieb sich Velimir Petkovic bei seiner Vorstellung am Donnerstag und fügte hinzu: "Bob weiß, dass ich eine klare Linie habe." Er folge dieser Linie, "und dann gibt's die bei mir links und rechts", sagte er. Sein Ruf als "harter Hund" störe ihn nicht: "Wenn das Disziplin und harte Arbeit bedeutet, komme ich damit klar." Es klang einigermaßen bedrohlich. 18 Jahre lang hat Petkovic schon in der Bundesliga gecoacht, 2005 wurde er zum Trainer des Jahres erwählt. Der Manager Bob Hanning führte am Donnerstag nochmal aus, warum er den gebürtigen Jugoslawen für den richtigen Mann zur richtigen Zeit hält: "Wir haben einige schwierige Charaktere im Team, die man so nicht führen kann", sagte Hanning: "Ich hatte das Gefühl, wir müssen handeln." Zum ersten Mal hatte er einen Füchse-Trainer entlassen. Von Petkovic erhofft sich der Füchse-Macher eine harte Hand im Umgang mit Stars wie Petar Nenadic oder Hans Lindberg. Mit dem zum Eigensinn neigenden Torjäger Nenadic hat Petkovic bereits ein zweistündiges Gespräch geführt. "Er ist ein super Spieler, und ich möchte nicht seine individuellen Fähigkeiten unterdrücken", sagte der Coach, "doch ich habe ihm auch klar gemacht, dass er an seine Nebenleute denken muss." Er sehe es als seine Aufgabe an, die Spieler zu entwickeln, "auch einen Petar Nendadic".

Beide Söhne leben in Berlin

Zum ersten Mal Kontakt zum erfahrenen Petkovic nahm Hanning nach dem EHF-Pokalrückspiel gegen Velenje am 26. November auf - so schildern es beide am Donnerstag. "Bob hat mich kontaktiert und gefragt, was ich derzeit mache", erzählte der 60-Jährige nach seiner zweiten Übungseinheit mit der neuen Mannschaft. Vor etwa einer Woche habe Hanning seinem Wunschkandidaten dann ein konkretes Angebot bis 2018 unterbreitet. "Ich musste nicht lang überlegen", sagte Petkovic. In Berlin leben seine beiden Söhne, vor fünf Jahren kaufte er in Schöneberg eine Wohnung. Die Entwicklung in der Hauptstadt habe er neidisch verfolgt. "Vor allem in Göppingen, als uns die Füchse überholt haben", sagte Petkovic über die erfolgreichste Zeit seiner Bundesligakarriere. Sein neues Team wolle er schnell stabilisieren, mit dem vierten Platz gebe er sich nicht zufrieden. "Ich will Dritter sein, das habe ich auch meiner Mannschaft gesagt. Das ist mein Ziel. Meine Aufgabe: die zu überzeugen - damit die auch so denken wie ich", sagte Petkovic. "Es wird noch viel passieren in dieser Liga." Und laut werden wird es - wenn die Füchse nicht spuren.



Mit Informationen von Jens-Christian Gußmann