Ruhepuls 180: Alba überrascht in Litauen

Es sah lange aus wie ein typisches Alba-Spiel dieser Saison: Vernünftig begonnen, die Konzentration verloren, wieder rangekämpft und am Ende enttäuscht. Am Mittwochabend aber zerschmetterten die Berliner ihre Zweifel. Sie gewannen ihr entscheidendes Eurocup-Match in Vilnius - zurück bleibt Schnappatmung. Von Sebastian Schneider