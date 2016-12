Die Füchse Berlin haben bei ihrer Jagd des Spitzentrios in der Handball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Trotz anfänglicher Überlegenheit kamen die Berliner am Sonntag beim VfL Gummersbach nur zu einem Remis.

Die 4.221 Zuschauern in der Gummersbacher Schwalbe-Arena sahen ganz unterschiedliche Phasen: Am Ende mussten die Füchse sogar mit einem Punkt zufrieden sein. Petar Nenadic war mit neun Toren bester Füchse-Torschütze.

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen sicher geglaubten Auswärtssieg noch aus der Hand gegeben. Die Berliner kamen am Sonntag beim VfL Gummersbach trotz eines zeitweiligen Siebentore-Vorsprungs nur zu einem 26:26 (14:13). Nach 13 Spieltagen stehen die Berliner auf Rang vier hinter der SG Flensburg-Handewitt, dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen - wobei die beiden Spitzenteams jeweils ein Spiel mehr auf dem Konto haben.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Füchse auf 8:2 ab (10.). Auch danach hatten die Gäste die Partie im Griff. Doch zehn Minuten vor der Halbzeit verloren die Berliner plötzlich völlig ihre Linie. Beim Stand von 13:6 ließen die Füchse eine 7:0-Serie der Gummersbacher zum 13:13 zu und gaben ihren sicher geglaubten Vorsprung aus der Hand.

Den Schwung der Aufholjagd nahmen die Gastgeber mit in die zweite Hälfte und gingen ihrerseits in Führung. VfL-Torwart Carsten Lichtlein avancierte nun zum überragenden Rückhalt seiner Mannschaft. Dennoch kamen die Füchse sechs Minuten vor Schluss zum 25:25-Ausgleich. In den letzten Minuten brachten beide Teams in der Offensive nicht mehr viel zustande. Am Ende trennten sich die Mannschaften leistungsgerecht mit 26:26.