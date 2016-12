Mit einem Erfolg gegen Bremen würden die Berliner ihren dritten Tabellenplatz verteidigen und Anschluss an die Spitze halten. Größere Ziele setzt der Ungar sich und seinem Team noch nicht, sondern richtet seinen Blick nur auf die nächsten Aufgaben. "Erst denke ich an Bremen, dann an Leipzig, dann an Darmstadt, dann an meinen Weihnachtsbaum und anschließend an die Silvesterparty", so der Trainer.

Die Entscheidung über eine mögliche Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb falle, so Dardai, ohnehin erst in der Rückrunde. "Dann müssen wir zeigen, ob wir mit dem Druck umgehen können."