Fußball | RB Leipzig vs. Hertha - Dardai weiß, wie man die Sachsen schlägt

15.12.16 | 19:19 Uhr

Für Hertha ist es eine Premiere: Die Berliner treffen in Sachsen auf den RB Leipzig. Es ist ein echtes Spitzenspiel, der Zweite gegen den Dritten. Bislang hat nur Ingolstadt die Leipziger schlagen können. Doch Pal Dardai hat einen Plan. Von Jakob Rüger

Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz betont vor dem Spiel Herthas (Samstag, 15:30 Uhr) beim RB Leipzig nocheinmal das, was eigentlich schon alle wissen: "Das ist ein Spitzenspiel - wenn ich auf die Tabelle schaue."



Gemeint aber ist, dass es für beide Vereine an diesem 15. Spieltag um viel geht: Leipzig will den Anschluss an die Bayern nicht verlieren, Hertha möchte die Konkurrenz auf Distanz halten. Und dieses erste Pflichtspielduell ist nicht nur wegen der Tabellenkonstellation eine interessante Partie.

Blickt man geografisch auf die Ansetzung, könnte man sie ein Ost-Duell nennen. Doch für ein "Ost-Duell" im bundesdeutschen Wortsinne fehlt beiden Teams die DDR-Vergangenheit. Und Michael Preetz sieht keinerlei Gemeinsamkeiten, die aus dem Spiel irgendein Derby machtn könnten: "Nach Wolfsburg braucht man 57 Minuten mit dem Zug, jetzt ist Leipzig halt auch dicht dran an Berlin."



Derby, Fanboykotte, Traditionsdiskussionen - bei Hertha will man sich auf das sportliche konzentrieren. "Leipzig spielt eine außergewöhnliche Saison mit 33 Punkten aus 14 Spielen“, zitiert Preetz noch einmal die Tabelle. Doch trotz dieser Zahlen: Hertha rechnet sich etwas aus.

Hertha wird seine Taktik ändern

Für Pal Dardai ist es nicht die erste Begegnung mit RB Leipzig. Zu seiner Zeit als Hertha Jugendtrainer im Nachwuchsbereich traf er regelmäßig auf die RB-Jugendteams. Und dabei verlor Dardai nie ein Spiel. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Leipzigs Teams im kompletten Verein den gleichen Fußball spielen - von der U-11 bis zu den Bundesligaprofis. "Die Geschwindigkeit und die Art, wie sie Gegenpressing spielen - das ist der Unterschied zu anderen Teams", sagt Dardai. Leipzig kennt nur die Attacke, jagt dem Gegner bereits beim Spielaufbau tief in der gegnerischen Hälfte den Ball ab und hat dann keinen allzu weiten Weg mehr zum Tor. Neun Treffer auf diese Art - kein Team hat bislang mehr Kontertore erzielt als die Sachsen. Aber Pal Dardai hatte auf diese Leipziger Taktik immer die richtige Antwort, wenn auch bislang nur im Nachwuchsbereich.



"Wir fahren nicht für 60 Prozent Ballbesitz nach Leipzig, sondern um Punkte zu klauen. Da müssen wir mit einer anderen Methode spielen", sagt Dardai und lässt damit durchblicken, dass sich Hertha einen Plan zurechtgelegt hat. Der Tabellendritte könnte mit langen Bällen agieren, um so den Leipzigern gar nicht erst die Chance zu geben, ihr Pressing schon am gegnerischen Strafraum aufzuziehen.



Keine Situatitionen wie gegen Bremen

Das heißt, Situationen spielerisch zu lösen, wie noch gegen Bremen (0:1), wird es diesmal nicht geben. Innenverteidiger Niklas Stark war bei der ersten Heimniederlage der Saison gegen Bremen ein schwerer Patzer unterlaufen: Als er am eigenen Strafraum ins Dribbling ging, hatte er sich den Ball zu weit vorgelegt. Eine Spielsituation die auch RB gnadenlos ausnutzen würde. Da Stark mit dieser Situation das einzige Tor des Spiels verschuldet hatte, lastet dieser Fehler schwer auf dem sonst so zuverlässigen 21-Jährigen. Doch der Trainer ist sich sicher: Seinen Fehler hat Stark gut verarbeitet. Im Training habe Dardai "nicht einen Fehlpass" von seinem Verteidiger gesehen. Und so setzt er auch in Leipzig auf Stark - hat aber auch keine andere Wahl. Die Personallage in der Innenverteidigung ist angespannt. John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp fehlen gegen Leipzig mit Muskelproblemen.



Aufgrund dieser Verletzungsprobleme hatte Dardai in dieser Woche nach dem Training noch gescherzt, den Ex-Herthaner Andre Mijatovic zu reaktivieren. Der ehemalige Innenverteidiger hospitiert derzeit beim Berliner Trainerteam.

Wir haben jetzt einen Plan A und einen Plan B. Wir müssen Spiel und Gegner entsprechend lesen. Hertha-Trainer Pal Dardai

Personalsorgen in der Innenverteidigung

Doch einige andere personelle Möglichkeiten als den 37-jährigen Mijatovic hat Dardai dann doch. Die Nachwuchsspieler Florian Baak und Jordan Torunarigha trainierten in dieser Woche bei den Profis. Und Torunarigha wäre sogar ein Kandidat für die Startelf, wie Pal Dardai andeutet: "Als Innenverteidiger mit linken Fuß haben wir nur Jordan." Im Training jedenfalls machte der 19-Jährige Torunarigha einen guten Eindruck in einer Dreierkette, der Dardai in den Trainingsspielen auf dem Kleinfeld üben ließ. Und so wäre das vielleicht eine Option gegen Leipzig. "Wir haben jetzt einen Plan A und einen Plan B. Wir müssen Spiel und Gegner entsprechend lesen", sagt Pal Dardai und macht damit neugierig.