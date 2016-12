Hertha BSC holt seinen 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Jordan Torunarigha in den Profikader. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2020. Torunarigha stand am vergangenen Wochenende beim Spiel in Leipzig (0:2) erstmals im Bundesliga-Kader, wurde jedoch nicht eingesetzt. Der Defensivspezialist ist auch U20-Nationalspieler.