Hertha BSC hat am Samstag seinen leichten Negativtrend fortgesetzt und bei Aufsteiger RB Leipzig die zweite Niederlage in Folg kassiert. Das Team von Pal Dardai verlor verdient mit 0:2 (0:1) und liegt mit 27 Punkten nun auf Platz vier. Die Leipziger schafften durch den Erfolg hingegen den erneuten Sprung an die Tabellenspitze - zumindest bis Sonntag, wenn die Bayern wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Die Trefffer für Leipzig gegen Hertha erzielten Timo Werner in der 41. und Kapitän Willi Orban in der 62. Minute.