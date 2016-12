Fußball | Hertha BSC 2016 - Hertha ist mit sich zufrieden

Als Hertha BSC im Sommer in der Europa-League früh ausschied, war die Stimmung am Boden. Doch dann ging's bergauf: Spiele gedreht, Teamgeist gezeigt, Spaß gehabt...so darf es weitergehen. Von Astrid Kretschmer

Die härteste Prüfung war die am letzten Spieltag des Fußball-Jahres 2016: Hertha BSC hat die laufende Saison mit dem neunten Saisonsieg abgeschlossen - 2:0 im Heimspiel gegen Darmstadt, die 30-Punkte Marke geknackt, als Dritter in die Winterpause. Ausgelassen feiern wollte jedoch keiner - zwei Tage nach dem Anschlag von Berlin. Für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai war es ein emotionaler Spagat zwischen Anteilnahme und dem Fokus auf das Sportliche. "Das war ein anderer Torjubel, ein anderes Spiel und sehr hart", gab der Ungar zu.

Die "alte Dame" sorgte für zahlreiche Höhepunkte

Im Gesamtblick auf die bisherige Saison überwiegen die positiven Emotionen. "Das ist eine fantastische Zwischenbilanz", so Manager Michael Preetz - und viel besser als die meisten erwartet hatten. Das schnelle Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation gegen Bröndby Kopenhagen hatte im Sommer zunächst arg auf die Stimmung gedrückt. So mancher Hertha-Fans rieben sich danach aber die Augen.

Gut, besser, Hertha....

Die Mannschaft um Innenverteidiger Sebastian Langkamp reduzierte die Gründe für Erklärungsnöte - präsentierte sich stabil, zusammengewachsen und spielerisch weiterentwickelt. Es sei eine wichtige Erkenntnis, "dass wir dominant auftreten können, dass wir mit Ballbesitz agieren können, dass wir einen Plan B und Plan C haben und auf gewisse Spielsituationen reagieren", so der Hertha -Profi. Hertha kann sogar Spiele drehen. Beim 3:2 Sieg in Wolfsburg lagen die Blau-Weißen zweimal zurück. Auch gegen Mainz gelang dies. Es gab viele gute Spiele, die Spaß machten, mit guter Punktausbeute, mit einer beeindruckenden Effizienz und guter Torausbeute. Dazu kommt eine beispiellose Heimserie: Zu Hause im Olympiastadion ist Hertha eine Macht, holt dort allein 21 Zähler mit sieben Siegen aus acht Spielen. Nur die Partie gegen Werder Bremen ging verloren.



Initialzündung zum Bundesliga -Auftakt

Rückblick auf Ende August: Es ist der 1. Spieltag. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg steht es 1:1 und in der fünften Minute der Nachspielzeit bringt Julian Schieber den Ball irgendwie über die Torlinie. Das Olympiastadion steht Kopf und Pal Dardai flippt aus. "Wenn der Vulkan kommt - dann kommt er..." erklärt der Coach lachend. Der späte Treffer des eingewechselten Schieber ist eine Art Initialzündung für den erfolgreichen Verlauf der bisherigen Hinrunde, die diese Saison erst im Januar endet. "Das hat Kräfte freigesetzt, für Selbstvertrauen und für Selbstverständnis gesorgt", sagt Manager Preetz.

Torjubel bei Vedad Ibisevic

Lob von Bundestrainer Löw

Trainer Pal Dardai spricht gerne von seiner "kleinen, fleißigen Mannschaft". Sein Team zeigt einen beeindruckenden Auftritt im Fußball-Tempel in Dortmund, Stocker trifft zum 1:1. Nur bei den Bayern findet Hertha wieder keine Lösung und verliert 0:3 - Schwamm drüber. Hertha setzt sich oben fest, pendelt zwischen Platz drei und vier. Spielerische Weiterentwicklung, Mentalität, Charakter, Teamgeist sind das Werk von Pal Dardai. Der Ungar mit dem blau-weißen Blut. Er moderiert Höhen und Tiefen mit Herz und Verstand, tüftelt mit seinem Co-Trainer Rainer Widmayer am Erfolg.

Dardai ist ein Glücksfall für den Verein.

Die bisherige Saisonbilanz von Dardai ist, unabhängig von den Pleiten gegen Bremen und in Leipzig im Jahresendspurt, herausragend. Dafür gibt es sogar Lob von höchster Stelle. "Ich sehe hier eine sehr gute Organisation, eine Mannschaft, die viel läuft, die viel arbeitet. Ich sehe ein gutes Team", sagt Bundestrainer Joachim Löw. "Die Mannschaft hat sich fußballerisch sehr entwickelt, ja, also da sind sie um einiges besser geworden als noch vor drei oder vier Jahren. Und das ist eine klare Handschrift vom Trainer und deswegen Kompliment an Pal."



Nicht zu vergessen: Mit Dardai hat Hertha seinen Pokal-Fluch gebannt, steht in der 3. Runde des DFB-Pokals. Im Februar wartet ein Highlight bei Borussia Dortmund – ausgerechnet, denn im Frühjahr der vergangenen Saison platzte der Traum vom Endspiel im Habfinale gegen den BVB.

Bild des Jahrs: kollektives Baby-Schaukeln

Nach dem 2:0 Sieg im Olympiastadion und dem besten Hertha-Saisonstart nach 46 Jahren entsteht das Bild des Jahres: Kollektiver Baby-Jubel mit Torschütze Vedad Ibisevic vor der Ostkurve. Herthas bester Torjäger (bislang acht Tore) war in der Nacht zuvor Vater geworden. "Das gibt einen Schub" kommentierte der glückliche Bosnier. Michael Preetz nannte die kollektive Wiege-Geste in Reih und Glied ein Bild von "hoher Symbolkraft". Es zeige, so der Manager, "dass die Mannschaft zusammengewachsen ist und dann auch außergewöhnlicher Erfolg möglich ist." Beim 2:1 Sieg gegen Mainz schießt sich Vedad Ibisevic in den 100ter Klub der besten Bundesliga-Torschützen. Die Ernennung des "Vedators" zum Kapitän durch Trainer Dardai im Sommer ist ein genialer Schachzug. Der Torjäger trifft nicht nur regelmäßig, er entwickelt sich auch zu einem emotionalen Anführer des Teams.

Comeback des Jahres

Nach der Niederlage in Hoffenheim folgt die emotionale Tore-Show von Salomon Kalou. Lange brauchte der Ivorer, um den Tod von Vater und Tante zu verarbeiten. Im Herbst beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach erzielt er ein Dreierpack. Diese Treffer widmete Kalou nach der Partie seinem Vater. "Als mein Vater das erste Mal zu einem Profispiel von mir kam, um mich spielen zu sehen, habe ich drei Tore geschossen. Das ist also eine ganz besondere Erinnerung für mich, wenn ich drei Tore schieße, weil meine ersten drei Treffer gelangen mir, als er mir zuschaute", so Salomon Kalou.

Kalou köpft den Ball

Ein Wort, das bei Hertha niemand in den Mund nimmt

Pal Dardai blieb immer cool und nie verlegen um einen Spruch. Im November wird er gefragt: Vierter, dritter - wie sich der Blick auf die Tabelle anfühlt, wird er im November nach der Gladbach-Gala gefragt. "Ich werde mir eine Zeitung kaufen", so Dardai mit einem breiten Grinsen. "Ich werde eine Schere nehmen und die Tabelle ausschneiden. Die pack ich in den Eiskühlschrank, lasse das gefrieren und dann im Mai - wenn ich das rausnehme - stehen wir immer noch da." Hertha geht als drittbeste Mannschaft der Liga in die Winterpause. Ist damit auf Champions-League-Kurs. Anders als in der vergangenen Saison soll es diesmal keinen Absturz geben. Da ging es ja vom dritten auf den siebten Rang in der Tabelle. Ziel sei, "eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen, als in der vergangenen Saison und zu zeigen, dass wir einen Schritt weiter sind," sagt Michael Preetz.

Nach dem Winterurlaub "wollen wir ausgehungert zurückkommen", ergänzt Pal Dardai. "Weil sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Wir wollen versuchen, nochmal 30 Punkte zu sammeln." 60 Punkte reichten in der vergangenen Spielzeit für Platz drei und die Champions-League. Die spannende Frage wird also sein, wie nachhaltig die positiven Entwicklungsschritte in der anstehenden Rückrunde sind. Das wird entscheiden über "gut, besser...Hertha".