Als der 1. FC Union Anfang Dezember Eintracht Braunschweig im Spitzenspiel der 2. Liga mit 2:0 besiegt, tanzen und feiern die Spieler anschließend auf dem Rasen des Stadions an der Alten Försterei - zusammen mit ihren Anhängern. Aus der Fankurve dringt die Melodie des Weihnachtsliedes "Jingle Bells". Toni Leistner und seine Teamkollegen hüpfen im Takt, auf den Gesichtern ein breites Grinsen. Dass die Eisernen am Ende des Jahres jubeln können, das verdanken sie einem starken Kollektiv - denn das Jahr war aus Unioner Sicht kein einfaches.

"Wir haben schon einige Male gezeigt, dass wir eine super Truppe sind", sagt Damir Kreilach rückblickend. "Wir haben immer versucht, etwas Positives mitzunehmen, auch aus den schweren Momenten." Der Kroate ist in der abgelaufenen Saison 2015/16 einer der wichtigsten Spieler bei den Eisernen gewesen. Ganze 32 Mal hat er auf dem Platz gestanden - und dabei 12 Mal eingenetzt. Die interne Torjägerkanone hat sich allerdings ein anderer geschnappt: Bobby Wood. Seine 17 Treffer - Rekord. Noch nie hat ein Spieler der Eisernen in der Zweiten Liga während einer Spielzeit mehr Tore erzielt. Doch in der Sommerpause wechselt er zum Hamburger SV.

Sascha Lewandowski ist in seiner Wohnung in Bochum tot aufgefunden worden. Der ehemalige Coach von Union Berlin und Bayer Leverkusen wurde 44 Jahre alt. Ehemalige Weggefährten zeigten sich erschüttert.

Anfang Juni folgt ein weiterer Schockmoment: Kurz vor Beginn der Europameisterschaft in Frankreich begeht Ex-Trainer Sascha Lewandowski Suizid. "Wir hatten Ereignisse in der abgelaufenen Saison, die nicht üblich sind im Fußball", sagt Unions Präsident Dirk Zingler, "das hat uns alle sehr beschäftigt im Verein. Aber die abgelaufene Saison hat auch eine ganz wichtige Erkenntnis für uns gebracht. Nämlich, dass wir unglaublich stabil geworden sind."

Zingler lotst Ex-Bundesliga-Trainer Jens Keller nach Berlin. Einen, mit dem es nach oben gehen soll. Der heute 46-Jährige hat zuvor den VfB Stuttgart und Schalke 04 trainiert. Sein Motto: Harte Arbeit gleich Erfolg. Seine Idee: Den Gegner im Spiel früh stören, ihn so zu Fehlern zwingen und dann schnell zum Torerfolg kommen. Das funktioniert. Union beendet die Hinrunde mit 28 Punkten auf Platz 5 - und ist jetzt ein Aufstiegskandidat. "Die Mannschaft funktioniert als Mannschaft", lobt Keller, "man hat in der Zweiten Liga nur die Möglichkeit zu überzeugen, wenn man eine Einheit ist. Das haben wir geschafft in dem halben Jahr und deshalb stehen wir zu Recht da oben."

Der 1. FC Union spielt die beste Hinrunde seit dem Aufstieg in die Zweite Liga - aber reicht es am Ende auch für den Bundesligaaufstieg? "Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir dahin wollen", sagt Dirk Zingler, "wir wollen zu den Top 20 Mannschaften in Deutschland gehören. Wir wissen, dass es nur Schritt für Schritt geht und ich glaube, dass wir nach dieser Hinrunde wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben."