Berliner Sportlerin des Jahres | Lisa Unruh - "Tokio habe ich schon im Blick"

12.12.16 | 15:57 Uhr

Plötzlich kannte die Frau mit Hut fast jeder: Lisa Unruh hat in Rio die erste Olympische Einzelmedaille für Deutschland im Bogenschießen gewonnen. Nun ist sie Berliner Sportlerin des Jahres - und hat sich schon die nächsten sportlichen Ziele gesetzt.

Das Duell Frau gegen Frau ist für Lisa Unruh aus Berlin nicht neu. Anders als bei den Olympischen Spielen in Rio hatte sie den Sieg bei der Wahl zu Berlins Sportlerin des Jahres aber nicht selbst in der Hand: Von Sportfans und Journalisten erhielt die 28-Jährige, die meisten Stimmen und setzte sich so gegen Marianne Buggenhagen und Petrissa Solja durch. Unruh hatte in Brasilien mit Silber die erste Olympische Einzelmedaille für Deutschland im Bogenschießen gewonnen. Sie trainiert hart, sowohl Körper als auch Geist. Neben dem Schießtraining geht sie laufen und arbeitet im Kraftraum. Einer der wichtigsten Aspekte ist jedoch das mentale Training. Um in entscheidenden Momenten die Ruhe zu wahren, meditiert sie regelmäßig. "Ich denke, dass ist in der heutigen Zeit sehr wichtig."

Mehr Medienpräsenz als je zuvor

Spätestens in Rio wurde klar, wie sehr sich dieses Training bezahlt gemacht hat. "An diesem Tag lief es für mich super. Ich habe mich konzentriert bis zur letzten Sekunde, und ich habe es erreicht", erinnert sie sich an ihren großen Moment. Mit dem Gewinn einer Olympischen Medaille war die 28-Jährige in den Medien so präsent wie nie zuvor. Der Trubel gehört für sie jedoch zum Erfolg dazu. "Ich freue mich immer wieder, dass mein Sport mehr in den Vordergrund rückt", so Unruh, die sich mehr Medienpräsenz für das Bogenschießen wünscht. Nach den Wettkämpfen in Rio hat sie viele positive Rückmeldungen erhalten. "Auch Leute, die die Disziplin überhaupt nicht kannten, haben mir gesagt, wie spannend das war".

"Tokio habe ich schon im Blick."

Diese Spannung kommt vor allem durch die Austragung der Finalrunden im direkten Duell zustande. Bogenschießen wird jedoch nur bei Olympia in dieser Form veranstaltet, bei Weltcups gibt es den Kampf Eins gegen Eins nur bei den Bronze- und Goldmatches. Davon will die 28-Jährige auch in den nächsten Jahren einige bestreiten. Im kommenden Sommer kann sie beim Weltcup in Berlin vor heimischem Publikum ihr Können zeigen. "Sicherlich werde ich da versuchen, alles zu geben", verspricht sie. Und wenn die Gesundheit mitspielt, plant sie auch die kommenden Olympischen Spiele noch ein: "Tokio habe ich schon im Blick."