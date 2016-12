Kämpfen im Käfig

Gerade für Außenstehende ist das kaum nachvollziehbar. Weil Mixed Martial Arts etliche Elemente verschiedener Kampfsportarten vereint, wird sowohl am Boden als auch im Stand gekämpft. Ringen, Kickboxen, Judo oder auch Taekwondo - MMA ist vielseitig und intensiv. Ein Fight dauert zweimal fünf Minuten. "Es gibt immer wieder etwas Neues, der Sport verändert sich ganz schnell. Vor ein paar Jahren haben noch die Leute mit einem Ringer-Hintergrund dominiert, heutzutage sind es eher die Kickboxer. Es gibt Trends in diesem Sport, er entwickelt sich. Das ist das Faszinierende daran", sagt Paul. Karatefilme haben den 21-Jährigen Berliner schon als Kind fasziniert. Später ist er dann über Jiu Jitsu zu Mixed Martial Arts gekommen - und das ist nicht ungewöhnlich. Viele der Sportlerinnen und Sportler betreiben mindestens eine Kampfsportart, bevor sie im MMA eine neue Herausforderung suchen. Die ersten Kämpfe hat es in Deutschland Anfang der 90er gegeben. Seitdem hat sich einiges verändert.

Frank Burczynski ist schon lange im Geschäft. Er ist "Matchmaker", entscheidet, wer bei den MMA-Kämpfen in welcher Gewichtsklasse gegeneinander antritt. "Es ist ein Regelwerk gewachsen, sowohl auf Druck der Öffentlichkeit als auch auf Druck der staatlichen Stellen", sagt Burczynski, "aber auch auf Wunsch der Trainer und Sportler." Bestimmte Techniken wurden früher freier gehandhabt und sind heute tabu. Die Kämpfer dürfen gemeinhin treten, schlagen, werfen, hebeln und würgen. "Aber in dem Augenblick, wo der Gegner aufhört, ist es vorbei und du solltest aufhören. Kriegst du das nicht mit, sollte der Schiedsrichter einschreiten", erklärt Burczynski das Prozedere. Verboten ist, dem Gegner Kopfstöße zu verpassen oder das Knie gegen den Kopf zu rammen - ein blaues Auge fängt man sich aber schnell mal. Das und der martialische Eindruck sorgen dafür, dass die Kämpfer ihre Sportart oft erklären müssen. "Also wenn ich irgendwo ein Vorstellungsgespräch habe und man fragt mich, was ich für einen Sport mache, dann sage ich in der Regel einfach, ich mache Kickboxen. Darunter können sich die Leute zumindest etwas vorstellen", räumt Paul ein. Während jüngere Menschen über das Internet oder die sozialen Netzwerke mit einer Sportart wie MMA in Kontakt kommen und so sensibilisiert werden, sind die Älteren weniger offen.

200 bis 300 MMA-Kämpferinnen und Kämpfer gibt es in Deutschland. Marcus Wortmeier sorgt dafür, dass sie sich auf einen größeren Bühne präsentieren können. Er ist der Veranstalter der "We Love MMA"-Serie, die am Samstag Station in der Berliner Mercedes-Benz-Arena macht. "Es geht darum, Amateursportlern eine Plattform zu bieten", sagt er und erinnert sich mit einem Schmunzeln, "Ich habe meinen ersten Kampf 2009 in Köln gesehen und nach den ersten Sekunden gesagt: Das ist völlig bescheuert." Am Ende des Abends war Wortmeier im MMA-Fieber, gerade wegen der Dynamik in den einzelnen Duellen: "Die gehen in den Cage rein und wissen eigentlich gar nicht, wie ist der Ausgang und das kann extrem interessant sein."

Bei dem Event in der Mercedes-Benz-Arena rechnet Wortmeier mit bis zu 4000 Zuschauern. Die Veranstaltung findet seit 2010 jährlich in Berlin statt, in dieser Größenordnung feiert sie allerdings Premiere. Paul ist in diesem Jahr einer der Kämpfer. Er will überzeugen. Auch, weil es sein Traum ist, den Sport irgendwann professionell zu betreiben. "Meine Eltern stehen hinter mir. Aber die können nicht verstehen, wenn ich sage, ich würde gerne Profi werden. Da raufen die nur ihre Haare", sagt Paul und lacht, "die sagen dann: das ist doch Quatsch." Noch lässt sich als Sportler in Deutschland kein Geld mit MMA verdienen, aber auch das könnte sich irgendwann ändern.