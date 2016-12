Video | 05.12.2016 | rbb-Sportplatz

Christoph Harting zu Gast im rbb-Sportplatz - "Besser geht's immer!"

05.12.16 | 17:01 Uhr

Christoph Harting hat mit seinem Olympiasieg im Diskuswerfen die Experten überrascht – und anschließend für Kontroversen gesorgt. Im rbb-Sportplatz hat er mit Jessy Wellmer über seine Ziele und das Duell mit seinem Bruder Robert gesprochen. Von Lisa Suhrkamp

Christoph Harting stellt die kleine Figur des Logos der Olympischen Spiele von 2016 in das Souvenir-Regal der rbb-Sportplatz-Sendung. Dieses Mitbringsel haben in Rio nur die Medaillengewinner erhalten. Zu diesen gehört bekanntlich auch Christoph Harting. Dass der 26-Jährige am Ende sogar mit Gold nach Hause geht, hatteb nur wenige erwartet. Nach dem größten Erfolg seiner Karriere kann Christoph Harting zufrieden auf das Jahr zurückblicken: "In der Bilanz sind alle Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreicht worden."

Der Weltrekord als nächstes Etappenziel

Mit dem größten Triumph seiner Karriere gibt sich Harting aber noch nicht zufrieden. Innerhalb der nächsten Jahre will der Diskuswerfer einen Weltrekord aufstellen und dabei nicht nur die alte Bestmarke von 74,08 Metern erreichen, sondern sogar deutlich übertreffen. Als Ziel hat sich der Leichtathlet eine für Diskuswerfer magische Zahl gesetzt: 80 Meter. In Anbetracht seiner bisherigen Bestweite von 68,37 Metern muss er sein Ziel jedoch etwas relativieren: "80 Meter bleiben eine Vision, aber alles, was man auf dem Weg zur 80-Meter-Marke erreicht, ist doch schon super." Ebenso begeistert ist Christoph Harting Jahr für Jahr vom ISTAF Indoor, dem einzigen Hallenwettbewerb für Diskuswerfer. Dort wird er im Februar 2017 seinen ersten Wettkampf nach den Olympischen Spielen bestreiten. Im Fokus steht dann vor allem das Bruderduell mit Robert Harting, die Beziehung der Beiden gilt als kompliziert. Auf die Frage, ob er sich im Familienduell der Olympiasieger als Favorit sehe, hat er eine klare Antwort: "Für mich geht es einfach nur um mich: um meine Leistungen und darum, das Optimale aus der Situation zu machen."

Ehrung in seiner Heimatstadt Cottbus

Um ihn ging es auch vor kurzem bei einer Ehrung in seiner Heimatstadt Cottbus. In einer Art "Walk of fame" wurde dem Olympiasieger ein Stern vor dem Cottbuser Rathaus gewidmet. "Man sollte nie vergessen, wo man herkommt. Der Weg hat in Cottbus begonnen", spricht der Lausitzer über seine Wurzeln. Nach den Cottbuser Anfängen hat Harting seine Leistungen immer wieder gesteigert und seine Karriere mit dem Olympiasieg zum vorläufigen Höhepunkt gebracht. Dass er noch hungrig nach weiteren Erfolgen ist, ist in jedem Fall erkennbar. "Besser geht’s immer. Das ist das Tolle an der Perfektion: Sie ist unerreichbar."