Die Rückrunde in der Regionalliga Nordost beginnt für Energie Cottbus noch vor der Weihnachtspause. Am Sonntag spielen sie zuhause im Stadion der Freundschaft gegen Lok Leipzig. Anpfiff ist um 14 Uhr. rbb|24 überträgt das Spiel im Livestream.

Am Sonntagnachmittag startet Energie Cottbus in die Rückrunde der Saison. Am 18. Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz Lok Leipzig zuhause im Stadion der Freundschaft.

Beide Mannschaften gehen selbstbewusst in die Begegnung. Cottbus konnte zuletzt fünf Spiele in Folge für sich entscheiden und steht derzeit auf Platz zwei in der Tabelle. Lok Leipzig liegt auf Platz neun, spielte zuletzt erfolgreich gegen die Zweite Mannschaft von Hertha BSC und blieb in vier der letzten fünf Spiele ungeschlagen. Die letzte Begegnung mit Energie Cottbus ging 1:1 zu Ende. Auch deshalb werden viele Fans im Stadion erwartet.

Energie-Trainer Klaus-Dieter Wollitz sagte am Freitag: "Wir wollen uns im letzten Spiel vor dem Winter, zumindest vom Ergebnis her, vor dem eigenen Publikum so erfolgreich verabschieden, wie wir es in der letzten Woche waren. Aber das will der Gegner höchstwahrscheinlich auch." Deshalb bräuchte die Mannschaft jede Unterstützung der Fans.