Fußball | Jahresrückblick Energie Cottbus - Der Weg zurück in den Profifußball ist steinig

28.12.16 | 10:24 Uhr

2016 war nicht das Jahr von Energie Cottbus. Der einstige Bundesligist stieg in die Regionalliga ab. Doch immerhin scheint der freie Fall gestoppt und ein Funken Hoffnung auf die Rückkehr zumindest in die dritte Liga bleibt über den Jahreswechsel. Von Andreas Friebel

Viel bitterer geht es wohl kaum. Im Jahr des 50. Vereinsgeburtstags spielt Cottbus in der vierten Liga. Nie zuvor in der Clubgeschichte war das der Fall. Doch eine Mischung aus Naivität in der Clubspitze und sportlicher Fehleinschätzungen auf der Position des Trainers führten zu diesem Absturz. Vasile Miriuta war als Spieler genial - als Trainer der Cottbuser trägt er einen großen Teil der Verantwortung für den Niedergang. Zwar war er nie um einen markigen Spruch verlegen ("Ich sehe noch nicht diese Siegermentalität. Ich sehe nicht, dass meine Spieler auf dem Platz sterben für den Sieg."), doch seine sportliche Bilanz war ernüchternd. In 23 Spielen gab es nur fünf Siege. Als letzte Möglichkeit im Abstiegskampf holte Ex-Präsident Wolfgang Neubert kurz vor Saisonende Claus Dieter Wollitz wieder zurück in die Lausitz. "Wir geben nicht auf. Solange alles möglich ist, werden wir alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben", so Wollitz.

"Wir müssen aufstehen"

Am Ende fehlte Energie Cottbus eine einzige Minute, um in der dritten Liga zu bleiben. In der 89. Minute, im letzten Saisonspiel, schoss die zweite Mannschaft des FSV Mainz das 2:2 und wenig später noch das 2:3. Cottbus hätte einen Sieg gebraucht, um drin zu bleiben - Entsetzen im Stadion der Freundschaft. Doch Trainer Claus Dieter Wollitz versuchte in der schlimmsten Stunde des Clubs den Blick nach vorn zu richten: "Es fühlt sich entsetzt und leer an. Aber wir müssen aufstehen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen."

Und das tat Energie. Mit einem radikalen Neustart in allen Bereichen startete Cottbus im Sommer neu durch. Fast das komplette Team wurde getauscht. Nur einige Nachwuchskräfte blieben in der Lausitz. Nachdem der Kader stand, erklärte Wolfgang Neubert seinen Rücktritt als Präsident. Michael Wahlich übernahm den Posten. Der Cottbuser Unternehmer kümmerte sich zunächst um die Finanzen und senkte die Spielergehälter. "Die Jungs verdienen künftig nur noch ein paar Groschen, wenn wir vorne stehen. Und wenn es nicht so ist, dann bekommen sie weniger", sagte Wahlich.

Und vorne in der Regionalliga war Cottbus in dieser Saison noch nie. Die ersten Wochen in der neuen Liga zahlten die Lausitzer erwartungsgemäß Lehrgeld. Doch seit Mitte September ist Energie in der Erfolgsspur. In 13 Spielen gab es zehn Siege und nur eine Niederlage. "Ich ziehe den Hut, was das Team bisher geleistet hat. Großen Respekt dafür", so Trainer Wollitz.

Platz 2 zum Überwintern