2016 | Das Jahr für Turbine Potsdam - Neues System beschert Turbine alte Stärke

30.12.16 | 16:40 Uhr

2016 war für die Fußball-Frauen von Turbine Potsdam ein ganz besonderes Jahr. Im Sommer beendete Trainer-Urgestein Bernd Schröder nach 45 Jahren seine Karriere. Und trotzdem stehen die Potsdamerinnen jetzt wieder ganz oben – oder gerade deswegen. Von Karsten Steinmetz

Besser kann man sich nicht in die Winterpause verabschieden. Mit 8:0 deklassiert Turbine Potsdam am letzten Hinrunden-Spieltag den abstiegsbedrohten MSV Duisburg im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion. Die Fans stehen auf ihren Plätzen und feiern die Mannschaft. Die Spielerinnen liegen sich jubelnd in den Armen. Angreiferin Tabea Kemme freut sich über einen "perfekten Tag, an dem uns geholfen hat, dass Duisburg offensiv mitspielen wollte und uns Räume gegeben hat". Zehn von elf Spielen hat Turbine gewonnen und führt die Tabelle souverän an. Die Potsdamerinnen haben die meisten Tore geschossen und zusammen mit Wolfsburg die wenigsten Treffer kassiert. Und das nach einer verkorksten vergangenen Saison, die die Mannschaft nur auf dem siebten Platz beendet hat. Turbine ist wieder zurück an der Spitze. Wie konnte das so schnell gelingen?

Ein einfühlsamer Trainer

Bei dieser Frage kommt man schnell zum neuen Trainer des Vereins, Matthias Rudolph. Im Sommer hat der 34-jährige Gymnasial-Lehrer Turbine übernommen. Rudolph will, dass es harmonisch zugeht. "Jede Spielerin soll sich wohl fühlen, wenn sie zum Training kommt", sagt Rudolph mit eher leiser Stimme. "Das gehört zu meinen Prinzipien". Es herrscht ein neuer Umgangston bei Turbine, die Mannschaft ist zufrieden. "Es gibt einfach ein gutes Zusammenspiel mit dem Trainer", sagt Nationalspielerin Tabea Kemme erfreut. "Er rückt unsere Stärken in den Mittelpunkt, spricht viel mit uns und gibt uns Selbstvertrauen".

Schröders Abschied nach 45 Jahren

Unter Bernd Schröder ging es noch etwas anders zu bei Turbine. Die Sitten unter der Trainer-Legende waren rauer, die Ansprache direkt, ehrlich, und häufig wenig diplomatisch. Schröder legte Wert auf Disziplin, trainierte hart ­und feierte mit seiner kompromisslosen Art große Erfolge. Nur in seinen letzten Trainer-Jahren klappte nichts mehr.

Matthias Rudolph baute Turbine um, und schickt Tabea Kemme wieder in den Sturm

Mit neuem System zurück zu alter Stärke

Matthias Rudolph krempelte Turbine im Sommer um, auch taktisch. Unter dem neuen Trainer spielt Turbine in der Abwehr mit der Viererkette, die es unter Schröder nie gegeben hat. Im Angriff setzt der neue Mann auf zwei Angreiferinnen. Eine davon heißt überraschenderweise Tabea Kemme. "Sie hat wegen Olympia den größten Teil der Vorbereitung verpasst. Es war von der Abstimmung her am einfachsten, sie in den Sturm zu stellen", sagt der neue Trainer heute. "Und dann hat es so gut geklappt, dass ich es nicht mehr ändern wollte". Für Tabea Kemme hieß es plötzlich "Back to the roots". Die Nationalspielerin und Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio hatte ihre Karriere als Stürmerin begonnen, bevor sie zur Abwehrspielerin umfunktioniert wurde. "Mir macht es wieder großen Spaß als Angreiferin", sagt sie. Vor allem, weil das Zusammenspiel mit der zweiten Stürmerin, Svenja Huth, nahezu perfekt funktioniert. "Wir haben ja schon in der Jugendnationalmannschaft zusammen im Angriff gespielt. Dass unsere Wege uns nochmal so zusammenführen, ist eine tolle Sache", freut sich Tabea Kemme.



"Es sieht nach Fußball aus"