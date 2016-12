Es ist eine Begegnung der besonderen Art: Zum ersten Mal überhaupt spielt ein Rugby-Frauenteam aus dem Iran gegen die deutsche Juniorennationalmannschaft am Samstag in Berlin. Dabei geht es um mehr als einen sportlichen Wettkampf.

Seit Montag sind 15 junge Iranerinnen in Berlin: Die Rugby-Spielerinnen des nationalen Jugendteams nehmen an einem deutsch-iranischen Jugendaustausch teil. Bis zum Freundschaftsspiel am Samstag im Stadion Jungfernheide trainieren sie gemeinsam mit den Berlinerinnen.

Hosseini arbeitet in einem Rathaus in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran. Sie war jahrelang Spielerin, jetzt coacht sie das Team. Der Berlin-Besuch bringe das iranische Team weiter, weil die deutsche Mannschaft mehr Erfahrung habe. "Wir sollten in Kontakt bleiben mit den europäischen Ländern, die gut im Rugby sind", nimmt sie sich vor.

Wie die Berliner Zeitung berichtet, hat das iranische Sportministerium ein hohes Ziel für das Frauenrugby formuliert: "Olympia 2028". In zwölf Jahren dürften sechs statt bisher drei Teams aus Asien starten, was die Chancen des Iran erhöhe. In der Qualifikation für Rio 2016 belegten die Iranerinnen dem Bericht zufolge den sechsten und letzten Platz in ihrer Gruppe.

Gespielt wird Rugby von Frauen im Iran etwa seit der Jahrtausendwende. 2009 fand das erste Länderspiel statt. Nach Angaben der Trainerin spielen inzwischen 2.000 Frauen Rugby im Iran, in einer ersten und einer zweiten Liga.