"Wir haben einfach einen Lauf", so Turbine-Verteidigerin Johanna Elsig. "In der Defensive stehen wir sicher, und vorne sind wir immer für mindestens ein Tor gut. Wir sind ein tolles Team und unterstützen uns gegenseitig." Die Erfolge seien kein Zufallsprodukt, so Elsig gegenüber DFB.de. Auf die Verteidigerin, die im Spitzenspiel gegen Bayern zur Führung traf, warten am Mittwoch alte Bekannte. Sie spielte einst bei Bayer Leverkusen, viele Spielerinnen von damals sind aber nicht mehr dabei. "Am Mittwoch wollen wir logischerweise die drei Punkte holen. Wir haben nichts zu verschenken", so Elsig.

Über Geschenke würden sich die Frauen von Bayer 04 sicher freuen. Das Team von Trainer Thomas Obliers rangiert derzeit nur auf dem vorletzten Platz und will angesichts der Tabellensituation zumindest den Klassenerhalt sichern. Nach der deutlichen Klatsche gegen Essen verspricht Rudolph: "Die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen und alles in die Waagschale werfen, um es Potsdam schwer zu machen." Mit nur 16 einsatzbereiten Feldspielerinnen keine leichte Aufgabe. Für den 49-Jährigen lautet das Stichwort daher: Effektivität. "Gegen Potsdam wird man nicht viele Chancen bekommen und die, die man hat, muss man dann auch nutzen."