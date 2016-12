Jens Voigt will am Teufelsberg den Mount Everest bezwingen

Stillstand tut weh: Ex-Radprofi Jens Voigt ist als bedingungsloser Kämpfer in die Geschichte eingegangen. Am 2. Januar wird er sich wieder richtig quälen - er will den Berliner Teufelsberg und gleichzeitig den Mount Everest bezwingen. Alles für den guten Zweck.

Ex-Radprofi Jens Voigt steigt wieder auf das Rad: In der Mittagszeit des 2. Januar 2017 will der Berliner für einen guten Zweck radeln. Voigt wird, so die Hoffnung, die Serpentinen des Berliner Teufelsbergs so oft hoch und hinunter fahren, bis er an Höhenmetern die Höhe des Mount Everest (8.848 Meter) geschafft hat.