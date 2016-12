Ein Heimsieg im letzten Spiel des Jahres gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth und die Hinrunde mit 30 Punkten abschließen. So würde sich der 1. FC Union am Freitagabend gerne von seinen Fans in die Weihnachtspause verabschieden. "Klar wäre das wichtig", sagt Union-Trainer Jens Keller, "diese 30 Punkte würden uns im oberen Bereich der Tabelle halten, mit Tuchfühlung nach oben. Das wäre eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde. Wir wollen den Rückstand auf die drei Spitzenteams gering halten und weiter oben mitspielen", unterstreicht auch Mittelfeldspieler Damir Kreilach die hohen Ambitionen der Eisernen.

Eines spricht allerdings massiv gegen einen Erfolg: die Statistik. Der 1. FC Union schleppt eine unglaubliche Negativ-Serie mit sich herum. Seit dem Wiederaufstieg in die Zweite Liga haben die Eisernen alle sechs Heimspiele gegen Fürth verloren. "Kennen Sie unsere Serie gegen die Serie?", kontert Keller, "wir haben in diesem Jahr jede Serie widerlegt, die wir widerlegen konnten". Unabhängig davon seien ihm Statistiken ohnehin völlig egal.

Der Coach muss gegen Fürth auf Dennis Daube und Philip Hosiner verzichten, beide Profis fallen längerfristig aus. Daube wird am kommenden Montag an der verletzten Schulter operiert, Hosiner liegt mit einer Lungenverletzung im Krankenhaus. "Wir wissen nicht genau, wann es passiert ist und wo es herrührt", sagt Keller. "Philip hatte schon in der letzten Woche Probleme, dann kam die Diagnose am Samstag: Die Lunge ist zusammengefallen und wird jetzt wieder aufgebaut. Das ist nicht lebensgefährlich, aber keine angenehme Geschichte und auch nicht ganz so einfach." Wie lange der Österreicher Hosiner ausfallen wird, ist völlig offen. Zudem muss Innenverteidiger Fabian Schönheim wegen muskulärer Probleme passen. Ersetzen wird ihn Toni Leistner, der nach der Geburt seiner Tochter gegen Fürth ins Team zurückkehrt.