Fußball | Zweite Bundesliga - Union kann Angstgegner Fürth nicht schlagen

16.12.16 | 21:40 Uhr

Fußball-Zweitligist Union Berlin droht den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu verlieren. Gegen Angstgegner Greuther Fürth kamen die Unioner am Freitagabend über ein Unentschieden nicht hinaus.

Der 1. FC Union Berlin hat seine Negativ-Serie gegen die SpVgg Greuther Fürth auch am Freitagabend nicht beenden können. Am Freitagabend kamen die Köpenicker in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen die Franken über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Seit dem Wiederaufstieg 2009 warten die Berliner nun auf einen dreifachen Punktgewinn gegen Fürth. Im letzten Spiel vor der Winterpause köpfte Abwehrspieler Toni Leistner die Unioner in der 65. Minute in Führung. Eine Viertelstunde später glich der eingewechselte Serdar Dursun vor 19.228 Zuschauern zum nicht unverdienten 1:1 aus.

Keine ernsthafte Gefahr für Fürth

Den Berlinern war schon in den ersten Minuten deutlich anzumerken, dass sie sich für das schwache Spiel in Heidenheim (0:3) rehabilitieren wollten. In der Anfangsphase hatten die Gastgeber gleich drei gute Gelegenheiten. Ernsthaft brachten sie den Fürther Schlussmann Sascha Burchert aber nicht in Gefahr. Der Ex-Hertha-Keeper ersetzte Stammkeeper Balazs Megyeri, der am Morgen Vater einer Tochter geworden war. Die Fürther kamen erstmals durch Sercan Sararer gefährlich vor das Union-Tor (16.).

Danach verlor die Begegnung jedoch an Dynamik. Die Unioner ließen Ideen und Präzision in ihren Aktionen vermissen. Fürth spielte verhalten und wartete nur auf Fehler der Hausherren. Kurz vor der Pause erhöhten die "Eisernen" ihre Offensivanstrengungen. Roberto Puncec bot sich nach einem Durcheinander im Fürther Strafraum die Chance zur Führung. Doch der Abwehrspieler schoss den Ball aus kurzer Distanz per Direktabnahme am Tor vorbei (39.). Die ersten beiden Minuten im zweiten Durchgang boten fast mehr Unterhaltung als die gesamte erste Hälfte: Erst hätte Mathis Bolly beinahe ein Missverständnis zwischen Berlins Torwart Jakob Busk und dem für Fabian Schönheim zurück in die Innenverteidigung gekehrten Leistner zur Fürther Führung genutzt (46.). Kurz darauf schoss Damir Kreilach freistehend über das Tor (47.).



Brandy vergibt Chance in letzter Minute

Danach ging es mäßig weiter. Dennoch kam Union zur Führung durch Leistners Kopfball im Anschluss an eine Ecke von Kapitän Felix Kroos (65.). Anschließend hielten die Berliner Spieler beim Jubel das Trikot von Philipp Hosiner hoch, der mit einem einseitigen Lungenkollaps im Krankenhaus liegt. Doch nur 15 Minuten später besorgte der eingewechselte Dursun den nicht unverdienten Ausgleich (80.). Der Ball kam nach einem Klärungsversuch der Berliner von Schiedsrichterin Bibiania Steinhaus direkt zum Torschützen. Beinahe hätte es noch zum Sieg der "Eisernen" gereicht. Doch der ins Spiel gekommene Sören Brandy traf nur den Pfosten (87.).

Nach dem Remis verharren die Berliner mit 28 Punkten auf Platz fünf und verpassten es, wieder näher an die Aufstiegsränge heranzurücken.