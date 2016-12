Fußball | Union auswärts in Heidenheim - Keller tritt auf die Euphoriebremse

07.12.16 | 17:04 Uhr

Auf den 1. FC Union wartet das zweite Topspiel innerhalb von fünf Tagen. Nach dem 2:0-Erfolg über Eintracht Braunschweig müssen die Köpenicker am Freitag beim 1. FC Heidenheim antreten – gegen die beste Abwehr der Liga. Von Stephanie Baczyk

Sie tanzten, sangen und strahlten, die Spieler des 1. FC Union. Um 22.15 Uhr am Montagabend, kurz nachdem der Sieg gegen die Eintracht aus Braunschweig feststand, feierten die Profis gemeinsam mit den Fans bei minus vier Grad in der eisig kalten Alten Försterei. Viel Zeit, über die Punkteausbeute nachzudenken blieb den Köpenickern anschließend nicht – denn mit der Partie in Heidenheim steht das zweite Topspiel innerhalb von nur fünf Tagen an. "Es war natürlich nicht allzu viel Zeit, das Spiel aufzuarbeiten", sagt Trainer Jens Keller, ohne darin einen Nachteil zu sehen. "Wir sind in der Lage, auch englische Wochen zu spielen."

Mehr zum Thema Fußball | 2:0 gegen Braunschweig - Vorgezogene Bescherung bei Union Das war für viele Union-Fans wohl noch schöner als das Weihnachtssingen: Die Eisernen schickten am Montag das Spitzenteam Eintracht Braunschweig mit 2:0 heim und sind jetzt bis auf einen Punkt an den Aufstiegsplätzen dran.



Alle Mann an Bord

Dass das Team bis auf die verletzten Michael Parensen, Benjamin Köhler und Rafael Korte in Heidenheim komplett zur Verfügung steht, spielt dem Trainer dabei in die Karten. Auf nahezu allen Positionen hat Keller die Möglichkeit zu rotieren. Ob er tatsächlich Wechsel in der Startelf vornimmt, "hängt nicht nur vom Physischen ab, sondern auch vom Taktischen". Der 1. FC Heidenheim ist aktuell Tabellenfünfter, zudem haben sie in der laufenden Saison nur 13 Gegentore kassiert – Ligabestwert. "Die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Das ist eine Mannschaft, die sehr geschlossen und unheimlich viel gegen den Ball arbeitet, die nicht viel in Ballbesitz sein möchte", sagt Keller über den kommenden Gegner. Unions Trainer ist kein Freund von Träumereien. Er ist Realist. Da wundert es wenig, dass der 46-Jährige auf die Frage nach einer möglichen Euphorie – ausgelöst durch den 2:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Braunschweig – mit einem müden Lächeln antwortet. "Wir können selbstbewusst sein, aber euphorisch zu sein ist nie gut. Wir müssen das Spiel hochkonzentriert angehen. Die Mannschaft sieht, wenn wir nur ein bisschen nachlassen, dann kriegen wir Probleme", so Keller.

"Colin wird nicht nach Toren bewertet!"

Dass Unions Sieben-Tore-Mann Colin Quaner seit 555 Minuten in der Liga ohne Torerfolg ist, bereitet seinem Coach keine Sorgen. "Ich kenne keinen Stürmer, der nonstop trifft. Gut, vielleicht Lewandowski und Aubameyang in der Bundesliga, aber ansonsten ist das so", sagt Keller. Er bewerte Quaner danach, "wie er sich für die Mannschaft bewegt, wie er die Räume reißt, wie er arbeitet. Dann schießen halt die anderen die Tore". Mit einem Sieg würden die Eisernen den Punkteabstand auf Heidenheim auf fünf Punkte vergrößern. Sollte Hannover 96 am Montag zudem gegen Tabellenführer Stuttgart verlieren, winkt sogar Platz drei. Und während der ein oder andere Fan rechnet und träumt, bleibt Jens Keller gelassen: "Wir schauen jetzt nicht, was könnte wenn dann passieren. Das bringt im Leben nicht allzu viel. Wir wollen das Spiel gewinnen, aber wir gucken nicht auf die Tabelle – wir gucken auf unsere Leistung."