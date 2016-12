Die Vorbereitungen für diesen Spieltag hören sich entspannt an: kein finales Training, kein Einschwören in der Kabine und keine Geheimnisse um die Aufstellung. Union erwartet für Freitag ein vollbesetztes Haus, doch die Mannschaft spielt keine Rolle. Es ist Liederabend in der Alten Försterei, das 2016er Weihnachtssingen steht an.



Und die Ungewöhnlichkeiten nehmen kein Ende: Es gibt noch nicht einmal einen Gegner, keiner hat Verletzungssorgen, und für Spieler und Betreuer ist Alkohol erlaubt. Außerdem ist sich das Stadion einig, weit und breit gibt es keinen gegnerischen Miesepeter mit blau-weißem Schal, der sich vom Bahnhof Wuhlheide aus durchs Unterholz kämpfen muss, so dass wirklich alle Hand in Hand vom S-Bahnhof Köpenick aus ins Stadion schlendern können.



Doch auch wenn alles noch so locker klingt, einige kleine Regeln gibt es schon: